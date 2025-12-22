O músico português Slow J, o angolano Bonga e o brasileiro Lulu Santos vão atuar em maio no Coala Festival, no Hipódromo Manuel Possolo, em Cascais, foi esta segunda-feira anunciado.

São os três primeiros artistas anunciados para este festival, que tem a língua portuguesa como ponto de partida e cuja terceira edição está marcada para os dias 30 e 31 de maio, em Cascais, com curadoria dos programadores Gabriel Andrade e Kalaf Epalanga.

O mote para o concerto do rapper Slow J no Coala Festival ainda é o álbum “Afro Fado” (2024), com o qual venceu o prémio da crítica e o de melhor artista masculino no ano passado nos PLAY — da Música Portuguesa.

Este ano, Slow J voltou a ser distinguido nos Play como melhor artista masculino.

Na edição de 2026 do Coala Festival, apresentar-se-á também o músico angolano Bonga que, aos 83 anos e com quase 40 discos, é “um dos principais nomes do semba” e “um ativista histórico da independência de Angola”, como descreve a organização.

Com um cartaz que quer ter um “diálogo constante entre Brasil, Portugal e África”, o Coala Festival convocou igualmente o músico Lulu Santos, apresentado como “um dos artistas mais bem-sucedidos e influentes da música brasileira”, em particular no universo pop rock, com meio século de carreira e autor de temas como Apenas Mais Uma de Amor e Um Certo Alguém.

Criado em 2014, no Brasil, o Coala Festival realizou-se pela primeira vez em Portugal em 2024 e em duas edições acolheu artistas como Jorge Ben Jor, Gilberto Gil, Carminho, Mayra Andrade, Liniker, Ney Matogrosso, Criolo, Djodje, Ana Lua Caiano e Lena D’Água.