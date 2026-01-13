O presidente eleito da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo, Ricardo Pinheiro, prometeu na segunda-feira à noite pugnar pela “defesa e afirmação” da região, privilegiando a proximidade entre os vários territórios alentejanos.

Segundo o edital do apuramento geral dos resultados provisórios do ato eleitoral, publicado na página de Internet da DGAL, votaram nas eleições para a CCDR do Alentejo, realizadas na segunda-feira, 934 (72,7%) dos 1.284 autarcas eleitores inscritos.

Além dos 696 votos (74,5%) no único candidato ao cargo de presidente, o socialista Ricardo Pinheiro, foram também contabilizados 210 votos brancos (22,4%) e 28 nulos (2,9%), informou a DGAL.

“Tenho a certeza absoluta que, se somarmos cada um dos ‘Alentejos’ [aludindo aos vários territórios da região], vamos ter um Alentejo muito maior do que cada um de nós”, afirmou Ricardo Pinheiro, em declarações à agência Lusa.

Os candidatos a presidentes das cinco CCDR do país propostos por PSD e PS, num acordo eleitoral, foram eleitos esta segunda-feira, em eleições indiretas, por colégios de autarcas, anunciou o Ministério da Economia e da Coesão.

Em comunicado, a tutela indicou que foram eleitos Álvaro Santos (PSD) na CCDR-Norte, Ribau Esteves (PSD) no Centro, Teresa Mourão Almeida (PS) em Lisboa e Vale do Tejo, Ricardo Pinheiro (PS) no Alentejo e José Apolinário (PS) no Algarve.

Nas declarações à Lusa, o presidente eleito da CCDR do Alentejo agradeceu o trabalho dos antecessores no cargo e disse querer “introduzir um espírito de proximidade, de velocidade, de eficácia e de eficiência” na governação do organismo.

“É extraordinariamente importante que essa dimensão de proximidade e de confiança do território se traduza numa ação diária onde a perceção e o enquadramento das necessidades de cada uma das NUTS III [unidades territoriais de nível 3] do território do Alentejo se possa fazer representar, tanto no enquadramento nacional, mas também no enquadramento europeu”, sublinhou.

Ricardo Pinheiro estabeleceu como ambições do seu mandato deixar “uma marca de defesa do Alentejo, de afirmação do Alentejo” e concretizar “os objetivos deste povo, que, durante muitos anos, viu perder pessoas para outras zonas do país e até [para] fora do país”.

“Precisamos de fazer um reencontro com a verdadeira essência do Alentejo e o potencial do Alentejo, para podemos dizer todos que é um espaço e um lugar ótimo para vivermos, criar os nossos filhos e, acima de tudo, continuar a criar o sonho que os nossos antepassados fizeram na construção da região”, acrescentou.

Às 00h30 desta terça-feira, a Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL) não tinha ainda divulgado os resultados eleitorais provisórios das eleições para as CCDR.

No caderno eleitoral para a eleição do presidente da CCDR do Alentejo estavam inscritos 1.284 autarcas eleitores.

Também esta segunda-feira, Aníbal Costa (PS) foi reeleito vice-presidente da CCDR do Alentejo pelos 47 presidentes das câmaras da região, com 36 votos a favor (76,59%), oito abstenções (17,02%) e três votos em branco (6,38%), de acordo com dados disponibilizados pelo próprio.

A CCDR do Alentejo é presidida por António Ceia da Silva, que não se recandidatou ao cargo.

Ricardo Pinheiro foi secretário de Estado do Planeamento no XXII Governo (26 de outubro de 2019 — 30 de março de 2022), presidido por António Costa, presidente da Câmara de Campo Maior, entre 2009 e 2019, ano em que foi eleito deputado à Assembleia da República pelo PS, tendo ainda presidido à Comunidade Intermunicipal do Alto Alentejo (CIMAA).

Engenheiro eletrotécnico de profissão, foi diretor de manutenção do Grupo Nabeiro, local onde trabalha atualmente.

Todos os candidatos eleitos foram escolhidos com base num acordo eleitoral entre PSD e PS, que acordaram a eleição de candidatos social-democratas para as CCDR do Norte e do Centro e socialistas para Lisboa e Vale do Tejo (LVT), Alentejo e Algarve.

Além destes dirigentes eleitos indiretamente, cada CCDR terá um outro vice-presidente escolhido pelo conselho da região (exceto autarcas) e mais cinco nomeados pelo Governo para as áreas da educação, saúde, cultura, ambiente e agricultura, que reportam diretamente ao executivo nacional.