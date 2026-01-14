André está prestes a mudar-se. Camião visto à porta do Royal Lodge enquanto renovações decorrem em Sandringham

Pelas 10h30 da manhã desta quarta-feira um camião de mudanças branco foi visto — e fotografado pelo The Sun — a entrar pelos portões do Royal Lodge, a mansão de 30 quartos em Windsor que em breve passará a ser a antiga casa de André Mountbatten-Windsor. Tudo indica que o ex-príncipe estará a dias da mudança, que deve acontecer até o final do mês, de acordo com o que algumas fontes avançam ao tabloide britânico e a outros órgãos de comunicação social do país. E de acordo com a imprensa britânica, o irmão de Carlos III estará a caminho da Marsh Farm, uma das casas da família real na propriedade privada de Sandringham, onde já decorrem obras de remodelação.

De recordar que André apresentou o pedido de término do contrato de arrendamento do Royal Lodge a 30 de outubro, na mesma altura em que o Rei anunciou que iria retirar todos os seus títulos reais. A família real não confirmou publicamente para onde o ex-príncipe vai viver, mas de acordo com o Express, a localização da casa foi revelada quando no último outono a realeza pediu uma extensão da área onde vigora uma ordem de restrição de vôos, para incluir a propriedade. A ordem foi imposta em 2025 sobre a residência de Carlos III depois de uma visita do Presidente ucraniano, quando drones foram avistados a sobrevoar a região.