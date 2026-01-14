André está prestes a mudar-se. Camião visto à porta do Royal Lodge enquanto renovações decorrem em Sandringham

Pelas 10h30 da manhã desta quarta-feira um camião de mudanças branco foi visto — e fotografado pelo The Sun — a entrar pelos portões do Royal Lodge, a mansão de 30 quartos em Windsor que em breve passará a ser a antiga casa de André Mountbatten-Windsor. Tudo indica que o ex-príncipe estará a dias da mudança, que deve acontecer até o final do mês, de acordo com o que algumas fontes avançam ao tabloide britânico e a outros órgãos de comunicação social do país. E de acordo com a imprensa britânica, o irmão de Carlos III estará a caminho da Marsh Farm, uma das casas da família real na propriedade privada de Sandringham, onde já decorrem obras de remodelação.
De recordar que André apresentou o pedido de término do contrato de arrendamento do Royal Lodge a 30 de outubro, na mesma altura em que o Rei anunciou que iria retirar todos os seus títulos reais. A família real não confirmou publicamente para onde o ex-príncipe vai viver, mas de acordo com o Express, a localização da casa foi revelada quando no último outono a realeza pediu uma extensão da área onde vigora uma ordem de restrição de vôos, para incluir a propriedade. A ordem foi imposta em 2025 sobre a residência de Carlos III depois de uma visita do Presidente ucraniano, quando drones foram avistados a sobrevoar a região.
A propriedade privada da realeza em Norfolk tem aproximadamente 6.500 hectares de terras agrícolas e 1.400 de floresta, com cerca de 150 residências familiares. A Marsh Farm, uma espécie de quinta, fica a cerca de três quilómetros da residência do Rei em Sandringham, na localidade de Wolferton, onde também fica uma estação de comboios usada pela realeza nos séculos XIX e início do XX, e desativada desde 1965. Foi desta estação que foram transportadas as urnas com os corpos dos Reis George V e George VI, ambos mortos na propriedade privada em Norfolk, em 1936 e 1952, respetivamente. O lugar hoje abriga um museu dedicado à história da família real na região. Já a residência específica onde deve viver André, a Marsh Farm, estará desocupada há muitos anos, desde a morte do último inquilino, o que explica a necessidade da realização de remodelações, incluindo os sistemas de eletricidade e esgoto.
No início da semana o The Sun publicou fotografias que mostravam seis trabalhadores a realizarem obras, como a instalação de um sistema de videovigilância, luzes de segurança e uma cerca de madeira de quase dois metros de altura que protege o perímetro da residência. Já esta quarta-feira, profissionais da Sky TV foram fotografados a instalarem uma antena parabólica na casa. Os trabalhos, de acordo com o jornal, devem terminar apenas em abril. As novas acomodações de André estão a ser custeadas por Carlos III.