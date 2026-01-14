Um incêndio deflagrou esta quarta-feira num prédio residencial situado no Largo das Olarias, na zona da Mouraria, junto ao castelo de São Jorge, em Lisboa, avançou a CNN e confirmou o Observador junto dos Bombeiros Sapadores de Lisboa. Para já não há registo de vítimas, mas pelo menos oito pessoas ficaram desalojadas, de acordo com a Proteção Civil.

O fogo teve origem no quarto piso do prédio, pelas 16h10. De acordo com as informações recolhidas pelo Observador junto de moradores no local, o incêndio terá começado num quadro elétrico.

Foram mobilizadas cinco viaturas e 18 bombeiros, que estiveram a combater as chamas no local. Ao Observador, as autoridades avançam que o realojamento dos moradores está pendente de uma avaliação por parte dos bombeiros e Proteção Civil.

Com Laura Figueiredo