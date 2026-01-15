As mensagens enigmáticas estavam certas: Harry Styles anunciou esta quinta-feira, dia 15 de janeiro, que está um novo álbum a caminho, o quarto a solo. “Kiss All the Time. Disco, Occasionally” chega dia 6 de março e conta com 12 músicas, segundo a Rolling Stone.

O anunciou foi feito na conta oficial do Instagram depois de dias de especulação em torno de um novo disco. Em dezembro, o YouTube do artista britânico publicou um vídeo do último concerto da Love On Tour com Styles sentado ao piano a tocar uma música que compôs para aquele momento em Itália. No final, surge a frase “We Belong Together” (“Pertencemos juntos”, numa tradução para português), sugerindo que algo chegaria em 2026.

Quem também publicou nas suas redes sociais a notícia do lançamento do álbum foi o designer português Bráulio Amado, um dos nomes responsáveis pelos grafismo da capa do disco de Styles. Amado assina a direção de arte e o design, enquanto a direção criativa ficou a cargo de Molly Hawkins e as fotografias de Johnny Dufort.

Já esta quarta-feira milhares de fãs que se inscreveram nos sites associados ao artista e à Sony Music receberam curto um áudio de Harry Styles a cantarolar “We Belong Together”. A mesma frase foi vista em cartazes espalhados em várias cidades por todo o mundo.