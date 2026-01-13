Do vídeo enigmático aos cartazes espalhados pelo mundo: estará Harry Styles a anunciar o seu regresso?

É essa frase que tem assombrando os fãs nos últimos dias. Esta segunda-feira, começaram a surgir cartazes com aquela mesma imagem do final do vídeo — uma multidão com a mensagem “We Belong Together” escrita por cima e ainda com “see you very soon” (“vejo-vos em breve”, numa tradução em português) — espalhados por cidades de todo o mundo. Até ao momento, foram avistados em Itália, Espanha, Suécia, França, Polónia, Inglaterra, Alemanha, EUA, Canadá, Brasil e Austrália, com a página Harry Styles Portugal a colocar os seguidores em busca de um poster numa cidade portuguesa. De notar que não é a primeira vez que o ex-membro dos One Direction promove o lançamento de um novo álbum com posters espalhados pelas ruas. Na era do Fine Line, Portugal só recebeu o cartaz ao final do dia seguinte a terem sido lançados noutros países, o que dá ainda alguma esperança aos fãs portugueses de que, até ao final desta terça-feira, “We Belong Together” ainda surja por cá.

POSTERS ???????? Em Fine Line poster só foram avistados de Do You Know Who You Are no final do dia seguinte (o que seria hoje) Nós já andamos pela rua e vimos até Harries a correrem em busca Como a esperança é a última a morrer, usem este tweet para comunicarmos de buscas ???? pic.twitter.com/hQ8OKrB6JD — Harry Styles Portugal (@TheHSPortugal) January 13, 2026

Mais posters com We Belong Together de Harry Styles começaram a ser avistados em mais países! ???????????????????????????????? Para além dos já mencionados ???????????????? Os posters têm mensagens no canto superior direito!! “See you very soon”

“Here we go again”

“It’s all waiting there”

“Let the light in” pic.twitter.com/i2cbbyzkp9 — Harry Styles Portugal (@TheHSPortugal) January 12, 2026

As suspeitas por um novo álbum adensam-se ainda mais com os dois sites que foram criados com a mesma mensagem ligados à Sony Music Entertainment, que é detém a editora de Harry Styles, a Columbia Records. No primeiro site, surge uma imagem em movimento de fãs numa multidão. Ao clicar nela, somos direcionados para um outro link que nos leva para o WhatsApp, onde se recebe um novo link onde os utilizadores se podem inscrever para receber atualizações da HSHQ — a página oficial que partilha informações sobre o artista. Uma vez que os dados são inseridos, é recebida uma nova mensagem no WhatsApp a dizer “HAVE A NICE DAY” (“tenha um bom dia”, numa tradução em português).

É essa mesma mensagem que surge no segundo site ligado à Sony Music Entertainment depois de os dados sobre o utilizador serem inseridos: o primeiro e último nome, a cidade e código postal e, por fim, o email.

Também a página oficial de Harry Styles no Discord passou a chamar-se “We Belong Together”, deixando para trás a estratégias de marketing “You Are Home”, onde eram publicados diariamente conteúdos relacionados com o lançamento do álbum Harry’s House. Segundo a imprensa internacional, há ainda rumores de que Harry Styles vá atuar na cerimónia dos BRIT Awards 2026, marcada para 28 de fevereiro, e nos Grammys, a 1 de fevereiro, e até lançar uma tour no verão em Wembley, no Reino Unido, e no Madison Square Garden, nos EUA.

Se toda a especulação e rumores se tornarem realidade, o novo álbum será o primeiro desde Harry’s House, lançado em 2022 e vencedor do Grammy de Melhor Álbum do Ano em 2023 e Álbum do Ano nos Brit do mesmo ano. Em Portugal, a digressão mundial passou no Meo Arena, a 31 de julho de 2022, e no Passeio Marítimo de Algés, a 18 de julho de 2023, o penúltimo concerto antes da tour terminar. Desde então, e durante esta tão longa pausa para os fãs, Harry Styles foi visto nas maratonas de Tóquio e Berlim no ano passado, onde alcançou a barreira das três horas, na Praça de São Pedro, no Vaticano, para a eleição do Papa Leão XIV, e no funeral de Liam Payne, ex-colega dos One Direction, que morreu a 16 de outubro de 2024 em Buenos Aires.