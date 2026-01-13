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Do vídeo enigmático aos cartazes espalhados pelo mundo: estará Harry Styles a anunciar o seu regresso?

Este artigo tem mais de 6 meses

Tudo começou com um vídeo com a mensagem "We Belong Together" que deixou os fãs em alerta. Agora, estão a surgir cartazes com a mesma frase por todo o mundo, antecipando um regresso de Harry Styles.

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O artista britânico Harry Styles está numa pausa da música desde que terminou a Love On Tour no verão de 2023

AFP via Getty Images

O artista britânico Harry Styles está numa pausa da música desde que terminou a Love On Tour no verão de 2023

AFP via Getty Images

Quatro anos depois do lançamento de Harry’s House, estará Harry Styles de volta? O artista britânico tem deixado os fãs em suspense desde o final do ano passado quando, sem aviso, partilhou no YouTube uma contagem decrescente para o vídeo “Forever, Forever”. Publicado a 27 de dezembro, as imagens mostram o último concerto da Love On Tour, a digressão mundial que passou por Portugal em 2022 e 2023, com Styles sentado ao piano a tocar uma música que compôs para aquele momento em Itália. No final, surge a frase “We Belong Together” (“Pertencemos juntos”, numa tradução para português), sugerindo que algo chegará em 2026.

É essa frase que tem assombrando os fãs nos últimos dias. Esta segunda-feira, começaram a surgir cartazes com aquela mesma imagem do final do vídeo — uma multidão com a mensagem “We Belong Together” escrita por cima e ainda com “see you very soon” (“vejo-vos em breve”, numa tradução em português) — espalhados por cidades de todo o mundo. Até ao momento, foram avistados em Itália, Espanha, Suécia, França, Polónia, Inglaterra, Alemanha, EUA, Canadá, Brasil e Austrália, com a página Harry Styles Portugal a colocar os seguidores em busca de um poster numa cidade portuguesa. De notar que não é a primeira vez que o ex-membro dos One Direction promove o lançamento de um novo álbum com posters espalhados pelas ruas. Na era do Fine Line, Portugal só recebeu o cartaz ao final do dia seguinte a terem sido lançados noutros países, o que dá ainda alguma esperança aos fãs portugueses de que, até ao final desta terça-feira, “We Belong Together” ainda surja por cá.

As suspeitas por um novo álbum adensam-se ainda mais com os dois sites que foram criados com a mesma mensagem ligados à Sony Music Entertainment, que é detém a editora de Harry Styles, a Columbia Records. No primeiro site, surge uma imagem em movimento de fãs numa multidão. Ao clicar nela, somos direcionados para um outro link que nos leva para o WhatsApp, onde se recebe um novo link onde os utilizadores se podem inscrever para receber atualizações da HSHQ — a página oficial que partilha informações sobre o artista. Uma vez que os dados são inseridos, é recebida uma nova mensagem no WhatsApp a dizer “HAVE A NICE DAY” (“tenha um bom dia”, numa tradução em português).

É essa mesma mensagem que surge no segundo site ligado à Sony Music Entertainment depois de os dados sobre o utilizador serem inseridos: o primeiro e último nome, a cidade e código postal e, por fim, o email.

A mensagem que surge depois de serem inseridos os dados pedidos

Também a página oficial de Harry Styles no Discord passou a chamar-se “We Belong Together”, deixando para trás a estratégias de marketing  “You Are Home”, onde eram publicados diariamente conteúdos relacionados com o lançamento do álbum Harry’s House. Segundo a imprensa internacional, há ainda rumores de que Harry Styles vá atuar na cerimónia dos BRIT Awards 2026, marcada para 28 de fevereiro, e nos Grammys, a 1 de fevereiro, e até lançar uma tour no verão em Wembley, no Reino Unido, e no Madison Square Garden, nos EUA.

Se toda a especulação e rumores se tornarem realidade, o novo álbum será o primeiro desde Harry’s House, lançado em 2022 e vencedor do Grammy de Melhor Álbum do Ano em 2023 e Álbum do Ano nos Brit do mesmo ano. Em Portugal, a digressão mundial passou no Meo Arena, a 31 de julho de 2022, e no Passeio Marítimo de Algés, a 18 de julho de 2023, o penúltimo concerto antes da tour terminar. Desde então, e durante esta tão longa pausa para os fãs, Harry Styles foi visto nas maratonas de Tóquio e Berlim no ano passado, onde alcançou a barreira das três horas, na Praça de São Pedro, no Vaticano, para a eleição do Papa Leão XIV, e no funeral de Liam Payne, ex-colega dos One Direction, que morreu a 16 de outubro de 2024 em Buenos Aires.

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