O piloto qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) venceu neste sábado a competição dos automóveis na 48.ª edição do rali Dakar de todo-o-terreno, que se disputou na Arábia Saudita, mas para os portugueses o destaque vai para Paulo Fiúza, navegador do lituano Vaidotas Zala (Iveco), e que se tornou o primeiro português a vencer uma categoria da classificação geral no rali Dakar, no caso nos camiões.

A equipa de Fiúza terminou o Dakar 2026 com 20m18s de avanço para o checo Ales Loprais (Iveco) e 29m03 sobre o neerlandês Mitchel van den Brink (TRK), depois de ter terminado a 13.ª e última etapa da prova no sexto lugar.

Em declarações à Lusa a partir de Yanbu, junto ao Mar Vermelho, na Arábia Saudita, o navegador português, de 50 anos, disse que cumpriu um sonho que durava há 20 anos.

“O que posso dizer é que é um sonho. Vinte anos depois [da primeira participação no Dakar] ser o primeiro português a ganhar a geral numa categoria é fantástico”, sublinhou Fiúza, que fez equipa com o piloto lituano Vaidotas Zala e com o mecânico Max van Grol.

Paulo Fiúza, que já tinha sido terceiro classificado ao lado do francês Stéphane Peterhansel nos carros, em 2020, confessou que “não podia estar mais feliz” com esta conquista.

“Quero agradecer a todos os que fizeram parte deste sonho”, concluiu o navegador português, que conta com 19 participações e seis vitórias em etapas.