Hasan Hadi e a hora do bolo do cinema iraquiano: "Este filme é tão crítico de Saddam como do exterior"

Falámos recentemente com Hasan Hadi, numa video-chamada entre Lisboa e Bagdade, sobre O Bolo do Presidente, filme feliz em ambiente hostil, já que se passa no Iraque de 1991, estava então aquele país sob o jugo do ditador Saddam Hussein. Na ficção, esta é a história de Lamia, uma menina de 9 anos sorteada na sua escola primária para fazer um bolo de aniversário para a figura máxima do regime. Pior é encontrar os ingredientes — os ovos, a manteiga, a farinha — numa altura em que o país, vergado a sanções internacionais, está privado de bens de primeira necessidade, negociados no mercado negro.

Acompanhada por um colega de turma e pelo seu fiel galo de estimação, Lamia, apesar de ser de família pobre, não desiste, tornando-se em simultâneo no rosto de uma cinematografia iraquiana com vontade de renascer após longos anos de estagnação. Premiado em Cannes 2025 com a Caméra d’Or que distingue a Melhor Primeira Obra de todas as secções do festival, O Bolo do Presidente está na “shortlist” dos candidatos a Melhor Filme Internacional nos Óscares — cujas nomeações são conhecidas dia 22.

Cresceu no Iraque, durante a Guerra do Golfo. Como passou a infância, sob o regime de Saddam?

Foi uma infância cheia de dificuldades, para colocar a questão diplomaticamente. Imagine o que é crescer entre quatro ou cinco guerras, com o Irão e o Kuwait, depois com os EUA. Cada guerra impôs os seus próprios danos, o seu grau de destruição, em cima de um regime bárbaro que esmagava toda e qualquer oposição interna. Não havia liberdade. E contudo, as famílias e os amigos defendiam-se, havia um espírito de entreajuda que, para nós, era sempre a luz ao fundo do túnel.

A história do filme foi inventada, escrita de raiz como ficção?

Não, aquilo que aconteceu a Lamia é baseado na experiência de um colega meu da escola primária. Pediram-lhe para fazer o bolo. Ele não conseguiu e foi expulso da escola, recrutado à força para o exército dos “filhos de Saddam.” A mim tocou-me apenas levar as flores, eram rosas, nunca mais me esquecerei. Mas a história do meu amigo tem-me acompanhado ao longo da vida. O que me teria acontecido se tivesse sido eu?

Quando o filme foi exibido em Cannes, muita gente se espantou pela reconstituição histórica e pela qualidade dos seus elementos cénicos. Não se imaginava um Iraque dos anos 90 tão colorido e cheio de vida. Este aspecto está relacionado com o facto de escolher o ponto de vista de uma criança?

Este filme é uma comédia negra sobre a inocência. E sobre a sua perda dela, também. O país que vemos ainda é, de facto, um Iraque com os seus momentos alegres e coloridos, apesar das circunstâncias. Reconhecemos a inocência no trajecto daquelas crianças. Lembro-me que nós costumávamos ridicularizar as nossas tragédias, enquanto povo iraquiano. Acho que era uma forma de sobrevivermos. Quando escrevi o guião, tentei não acentuar este tom mas ele acabou por chegar ao filme naturalmente, pelos actores, pela memória que eles ainda guardam daquele tempo — e o lado satírico foi ganhando peso. Isto é: este filme leva-nos para um país e um modo de viver submetidos à ditadura, toda a gente percebe isso, mas o filme em si não tem agenda política, não quer propaganda. É antes uma interpretação da forma como costumávamos viver.

O Iraque continua a ser um país estigmatizado pelo Ocidente depois das guerras. Sente esse peso nos ombros, como cineasta?

Saddam esteve 35 anos no poder e mergulhou o país na guerra e na trevas. Mas, para mim, é impossível não criticar apenas um dos lados da mentira. Este filme é tão crítico de Saddam como do exterior. Há uma relação entre o silêncio das pessoas que Lamia observa e o silêncio da comunidade internacional sobre nós, e que continua agora noutros contextos e latitudes, no Sudão, na Somália ou na Palestina.