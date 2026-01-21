O cenário era complicado, o jogo em causa dificilmente poderia trazer melhores recordações. Apesar desse balanço negativo entre equipas portuguesas e italianas, o Benfica era esmagador nos confrontos frente à Juventus: dois triunfos em 1968, uma vitória e uma derrota em 1993, um triunfo e um empate em 2014, mais três vitórias entre 2022 e o início de 2025. Contas feitas, entre sete sucessos em nove partidas, era preciso recuar mais de 30 anos para encontrar uma única noite que tivesse caído para o lado da Vecchia Signora. Era assim, deixou de ser assim. E, quando os encarnados mais precisavam, o desaire por 2-0 em Turim na sétima e penúltima jornada da Liga dos Campeões pode ter sido determinante para definir uma campanha que começou com quatro derrotas, teve depois dois triunfos em balão de oxigénio mas só poderá terminar agora com o objetivo alcançado em caso de vitória frente ao Real Madrid… com mais alguns resultados.

Tudo o que podia ter corrido mal, correu ainda pior. E, da frente para trás na fita dos 90 minutos, o penálti falhado por Vangelis Pavlidis a cerca de dez minutos do final foi o exemplo paradigmático disso mesmo: na 16.ª grande penalidade, o avançado grego escorregou na altura do remate, atirou a bola para a bancada e, pela primeira vez, falhou um castigo máximo ao serviço dos encarnados. Pior era impossível.

Pavlidis falha um penalti pela 1.ª vez ao serviço do Benfica, na 16.ª cobrança ⚠ Pavlidis tinha convertido com êxito as 19 últimas grandes penalidades: o último penalti que tinha falhado tinha sido em 2019, ainda pelo Willem pic.twitter.com/aPYV9HMjsi — Playmaker (@playmaker_PT) January 21, 2026

Com a derrota em Turim, os encarnados averbaram também o terceiro desaire nos últimos quatro jogos, entre a eliminação da Taça da Liga (Sp. Braga) e da Taça de Portugal (FC Porto) e o recente triunfo em Vila do Conde frente ao Rio Ave para o Campeonato. Na Liga dos Campeões, os seis pontos em sete encontros deixam a equipa na 29.ª posição, dependendo de outros para chegar ainda aos lugares de playoff porque nem mesmo uma vitória na receção ao Real Madrid, na próxima semana, pode ser suficiente para ser 24.º. Mais: com apenas seis golos marcados, o Benfica é o quinto pior ataque da competição neste momento, tendo igualado o número de desaires na Liga dos Campeões da última época (a um de igualar 2017/18).

5.ª derrota em 7 jogos do Benfica nesta edição da Champions: à entrada para a última jornada, os encarnados ocupam o 29.º lugar da prova ⚠ Para chegar ao play-off, o Benfica está obrigado a ganhar ao Real Madrid – vencendo, tem que esperar por vários resultados para saber se… pic.twitter.com/vjNynuI8Qt — Playmaker (@playmaker_PT) January 21, 2026

“No futebol ganha quem marca e há mil exemplos de equipas que fazem pouco para ganhar e ganham. Fizemos muito para ganhar. Com as nossas limitações fazemos um jogo forte mas nos últimos 20 metros é preciso ser objetivo, partir a baliza, atacá-la com tudo. Tivemos algumas grandes oportunidades, outras que considero meia oportunidade, em que chegas a uma zona de finalização, com um passe a mais, outro a menos… No início da segunda parte foi quando essas ocasiões se acumulavam. Eu, atrás da minha experiência e olfato apurado, comentava com os meus companheiros que estávamos a pôr-nos a jeito para ‘comermos’ um golo. Depois, o banco deles é poderoso. Nós, obviamente, temos um banco diferente. Se o penálti entra… Mas estamos outra vez no ‘se’. A equipa precisava de um golo para reentrar no jogo outra vez. O Benfica fez para muito mais mas, no pragmatismo do resultado, perdemos”, comentou José Mourinho.

O Benfica sofreu a 3.ª derrota nos 4 últimos jogos ⚠ Nas 3 últimas semanas, os encarnados foram eliminados da Taça da Liga e da Taça e ficaram numa posição complicada na Champions pic.twitter.com/MFzGcUBdvD — Playmaker (@playmaker_PT) January 21, 2026

“Se a equipa deu a cara? Sem dúvida, por estarem a crescer é que também estão a jogar. Obviamente que também temos algumas lesões. Também há dores de crescimento. O McKennie apareceu uma vez na frente do guarda-redes e faz golo. A este nível é mais complicado, precisas de jogadores de corpo inteiro, com estaleca. Mas agora, dar a cara, assumir o jogo… Quando falei antes do jogo disse que o jogo seria dividido. A Juventus esteve em dificuldades mas equipas italianas que começam a ganhar, depois é difícil. Vi jogadores como o Barreiro e o Aursnes, que têm jogado 90 minutos em praticamente todos os jogos, a fazerem um esforço extraordinário para conseguirem fazer o jogo que fizeram. Falei destes dois mas poderia falar de muitos mais…”, prosseguiu o técnico dos encarnados à SportTV, antes de abordar o 29.º lugar na Champions.

Após 7 jogos, o ???? Benfica só marcou 6 golos e tem o 5.º pior ataque desta edição da Champions, só atrás de:

4 Pafos (30.º classificado, com os mesmos pontos que o Benfica)

4 Slavia (já eliminado)

5 Kairat (já eliminado)

5 Villarreal (já eliminado) pic.twitter.com/TAUedWuQfL — Playmaker (@playmaker_PT) January 21, 2026

“Olho para as contas de dois modos diferentes. O primeiro é que enquanto não nos disserem objetivamente e matematicamente que nove pontos não chegam, nós vamos acreditar. A segunda é uma coisa que temos em termos de cultura como clube, é que no Benfica não são os objetivos que definem os níveis de motivação, de profissionalismo. Vamos com tudo até ao fim. E os jogadores, ao longo da época, se podem ter tido jogos de sair com a cabeça baixa e a exigirem mais da sua parte, neste caso, o que nos aconteceu no Porto e hoje, em termos de coragem, de qualidade, os jogadores têm de sair daqui valorizados. Temos de transformar a tristeza em motivação com base na confiança com que sais do jogo. Até aos últimos 20 metros do jogo, fomos muito competentes e corajosos mas depois é como disse, temos de partir a baliza”, concluiu.

Em 7 jogos, o Benfica já igualou o registo de derrotas na Champions na época passada + derrotas do ???? Benfica numa época na Champions:

6 2017/18 (6 jogos)

5 2025/26 (7 jogos, ainda a decorrer)

5 2024/25 (12 jogos) pic.twitter.com/X7nGvRZuOM — Playmaker (@playmaker_PT) January 21, 2026

“A verdade é que não jogámos mal, tentámos sempre procurar a baliza contrária. É difícil explicar… É uma derrota contra um rival forte e agora não dependemos só de nós. A bola não entra, tentámos criar oportunidades e nada. Não conseguimos somar os três pontos, não dependemos de nós para a ultima jornada, mas temos de continuar a acreditar que tudo é possível. É importante pensar na vitória no próximo jogo e está claro que não dependemos de nós mas temos de acreditar até à última oportunidade. Vamos tentar disputar o playoff para continuar na prova”, comentou também à SportTV o capitão Nico Otamendi.

Ao 10.º jogo, apenas a 2.ª vitória da Juventus frente ao ???? Benfica:

1993: 3-0

2026: 2-0 ⚠ 1.ª vitória da Juventus frente ao Benfica na Taça/Liga dos Campeões: os encarnados tinham ganho os 5 jogos realizados entre as 2 equipas na competição pic.twitter.com/L0ze4AbeYu — Playmaker (@playmaker_PT) January 21, 2026

“Olhando para o jogo, fico desapontado. Estou desapontado porque sentimos que merecíamos mais. Fizemos uma boa primeira parte, só precisávamos de ser mais eficazes e marcar. Eles marcaram dois golos num curto período de tempo. Também podíamos ter marcado de penálti, mas podíamos também ter marcado antes. Temos de levantar a cabeça e seguir em frente. Playoff? Não temos de pensar nisso por agora, temos de nos focar no jogo frente ao Estrela. Com o Real, precisamos de ganhar”, apontou o lateral Dedic. “Estamos desiludidos com o resultado, o jogo poderia ir para os dois lados. A primeira parte foi equilibrada. Tivemos bons momentos, na segunda parte começámos bem, mas eles marcaram dois golos e foi difícil regressar ao jogo. Faltaram golos, tivemos bons momentos na área mas o último remate falhou. Agora temos de seguir em frente, temos um novo jogo no domingo [para o Campeonato]. Não acredito que isto vá afetar a equipa, fica mais difícil seguir em frente na Champions, mas acreditamos”, rematou Aursnes.