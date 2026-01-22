A Polícia Judiciária (PJ) deteve na quarta-feira, na zona do Porto, um homem condenado no Brasil por tráfico de estupefacientes e sob o qual pendia um mandado de detenção internacional emitido pelas autoridades judiciárias brasileiras, foi esta quinta-feira anunciado.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o detido, de 49 anos, tinha sido condenado a uma pena de prisão de 10 anos e 11 meses por tráfico de estupefacientes e desobediência perante a autoridade policial.

Os factos, acrescenta a polícia, ocorreram em 2015, numa cidade do estado do Paraná, no Brasil.

O homem vai ser presente ao Tribunal da Relação do Porto para aplicação de medidas de coação.