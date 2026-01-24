França, outra vez no caminho dos Heróis do Mar. Quase um ano depois de se terem enfrentado no Campeonato do Mundo, num jogo em que os franceses levaram a melhor num final inglório (35-34) e conquistaram o terceiro lugar na competição, Portugal e França defrontaram-se na segunda jornada da main round do Campeonato da Europa, no qual os gauleses defendem o título. Antes deste jogo, a Seleção Nacional perdeu pela primeira vez na competição frente à Alemanha, num jogo equilibrado e que acabou por ser decidido no detalhe (30-32). Curiosamente, a única derrota de França foi frente à Dinamarca, também na ronda de abertura da segunda fase (29-32). Desta forma, só a vitória interessava, sendo que um resultado positivo podia deixar as duas equipas a depender só de si para chegar às meias-finais.

“Estamos todos preparados para que o jogo se decida nos detalhes, porque acho que vai ser um jogo super competitivo, bastante agressivo e disputado e temos que chegar ao fim com o maior discernimento possível. Não só eu, como todos. Para podermos passar objetivos destes e equipas destas, temos de estar todos focados. E os minutos finais, simplesmente porque são minutos finais, são importantes. E se estivermos todos preparados para isso, acho que poderemos dar esse salto. O jogo com a Alemanha não nos tira dos objetivos, como é lógico, porque continuamos a depender de nós para fazer o máximo de pontos possíveis. E acho que é desta forma que nós devemos encarar este próximo desafio contra a França, tendo a consciência de que só dependemos de nós. Temos de encarar isto de uma forma super positiva. Apesar de eles serem campeões da Europa, em jogos anteriores já os conseguimos ganhar e também já perdemos. Portanto, acho que temos todas as capacidades para conseguir uma vitória se todos estivermos focados naquilo que temos de fazer”, explicou António Areia, que se tornou no português com mais jogos em Europeus, na antevisão ao jogo.

Frente aos bleus, Victor Iturriza regressou depois de ter cumprido suspensão frente aos alemães, ao passo que Pedro Dias, secretário de Estado do Desporto, marcou presença no Jyske Bank Boxen, em Herning, na Dinamarca. Contudo, França entrou com tudo na partida e os Heróis do Mar demoraram bastante tempo a aparecer, não conseguindo reagir nas alturas decisivas. Aos oito minutos, com o resultado desnivelado (9-4), Paulo Jorge Pereira solicitou uma pausa técnica, mas o cenário não se inverteu e acabou por… piorar. A dez minutos do intervalo, Pedro Tonicher anotou a primeira defesa dos Heróis do Mar, numa altura em que os campeões em título já venciam por dez (20-10). Ao intervalo, a diferença estava nos 13 golos (28-15) e foi a primeira vez que uma equipa apontou 28 golos na primeira parte de um jogo do Europeu.

With 28 goals, ???????? France have scored the most goals in one half EVER, at the EHF EURO. ????????????????????????. ????#ehfeuro2026 #puregreatness @FRAHandball pic.twitter.com/5VHNpHvF0U — EHF EURO (@EHFEURO) January 24, 2026

No recomeço, Diogo Branquinho e Miguel Neves reduziram de imediato a desvantagem, mas a diferença não baixou das duas dezenas nos primeiros dez minutos (36-24). A atacar em 7×6, sem guarda-redes, Portugal continuou a somar erros e França voltou a aproveitar para dilatar a vantagem, seguindo-se a exclusão de Ricardo Brandão e a conversão de Hugo Descat no livre de sete metros (38-26). Pouco depois, dois golos de Iturriza e Branquinha colocaram a diferença nos dez golos (39-29) e permaneceu até aos últimos minutos. Nessa fase, Branquinho e Neves reduziram para os nove golos (46-38). Para a história fica o resultado com mais golos na história dos Europeus (84 golos) e o parcial favorável a Portugal no segundo tempo (18-23). Dika Mem foi eleito o melhor jogador da partida, com oito golos e 100% de eficácia no remate.