A subida infinita dos Capitão Fausto numa gloriosa noite na MEO Arena

Há uma década que Capitão Fausto Têm Os Dias Contados, como enunciam no título do álbum de 2016. Mas parece que ainda não é desta. Depois de em 2020 se terem estreado na emblemática sala lisboeta do Campo Pequeno a 7 de março, quando já havia casos de Covid-19 em Portugal e o país estava prestes a fechar-se em copas; após terem anunciado o concerto na MEO Arena na manhã em que Portugal sofreu um nunca antes visto apagão; eis que o “dia claro” chegou para os Capitão Fausto. A estreia em nome próprio na maior sala portuguesa, mais uma vez com um potencial cataclismo à porta: o alerta emitido pela Proteção Civil graças aos efeitos da depressão Ingrid.

Apesar da noite gelada e chuvosa, a MEO Arena revelou-se uma casa acolhedora para todos os que procuraram aconchegar-se em torno da música calorosa dos Capitão Fausto. Passados 15 anos do lançamento do primeiro disco, Gazela — e precisamente no dia do 12.º aniversário do segundo álbum, Pesar o Sol, mais uma coincidência a juntar à lista — tiveram aquela que descreveram como “a melhor noite na história desta banda”.

Talvez seja verdade do ponto de vista mais racional e objetivo. Fizeram o maior concerto em nome próprio de sempre, numa fase de maturação artística e de aposta na internacionalização — além de estarem a estabelecer cada vez mais pontes com o Brasil, no próximo mês de março apresentam-se em diversas cidades europeias. Porém, já os vimos mais livres e indomáveis noutras ocasiões e palcos, o que também se explica facilmente tendo em conta a dimensão da responsabilidade, a vontade de não falhar e de entregar o espetáculo grandioso que pretendiam (e conseguiram) oferecer.