2025 foi mais um ano de crescimento para o PiscaPisca. A marca, que tem vindo a revolucionar o mercado de usados em Portugal, continua a investir em parcerias, tecnologias e novos serviços, tudo com o objetivo de proporcionar aos consumidores uma experiência totalmente integrada na compra de um carro. Em entrevista ao Observador, Filipe Neves, diretor do PiscaPisca, faz um balanço do ano que passou e aponta o caminho para o futuro.

Cinco anos de evolução contínua

Estávamos em 2020, em plena pandemia, quando o PiscaPisca fez a sua estreia no mercado. Desde então, o que começou por ser um simples motor de busca agregador para quem procurava um carro usado, tem vindo a evoluir de forma consistente e a ampliar a sua oferta de serviços para os consumidores.

O resultado: uma marca que se diferencia da concorrência por ser o maior hub de mobilidade digital do país, que reune num só espaço todas as etapas na compra de um automóvel. “2025 foi determinante para afirmarmos o PiscaPisca.pt como um verdadeiro hub de mobilidade e não apenas como um marketplace de carros usados. Crescemos de forma consistente nas principais métricas, como tráfego e leads, resultando em mais contratos de financiamento para os parceiros do Credibom”, afirma Filipe Neves.

Mas mais importante do que os números, são as parcerias e os consumidores que marcam o desempenho positivo do PiscaPisca. “A excelente relação que construímos ao longo do ano com o mercado foi o principal marco para o Pisca e o prémio Cinco Estrelas ganho pelo quinto ano consecutivo é prova disso. Trabalhámos de perto com os nossos parceiros profissionais, o que nos permitiu melhorar a transparência e o reporting. Com o apoio das nossas equipas internas, desenvolvemos ainda a performance dos anúncios destes mesmos parceiros. Hoje, os stands têm em sua posse mais dados, mais controlo e melhores ferramentas para tomar decisões. Investimos fortemente na experiência do consumidor, com a simplificação da navegação e com a aposta na consistência e credibilidade do conteúdo publicado, tanto no site, como nas nossas redes sociais. Complementámos com o lançamento de novas funcionalidades, em que destacamos a nova app PiscaPisca, disponível para iOS e Android, que junta todas as ferramentas do nosso hub de mobilidade num só lugar. Assim, o resultado deste ano foi o amadurecimento da nossa relação com o mercado, que consideramos já olhar para o PiscaPisca como um aliado estratégico e não apenas como um canal de exposição”, conclui o diretor da marca.

O caminho da sustentabilidade

Em 2023, o PiscaPisca lançou a plataforma Pisca Green, dedicada à mobilidade verde, para responder à crescente procura dos consumidores por carros mais sustentáveis. “O segmento elétrico e híbrido continua a crescer – representou cerca de 70% dos novos veículos vendidos em Portugal em 2025, segundo dados da ACAP. E observamos também esta tendência na venda de veículos usados com estas tecnologias alternativas, através do PiscaPisca e Pisca Green, com um aumento de 35% face ao período homólogo”.

Para Filipe Neves, o setor dos elétricos e híbridos está hoje numa fase de maior racionalidade, com os consumidores mais bem informados, mais atentos aos custos reais e menos motivados por modas e tendências. “O Pisca Green nasceu precisamente para responder a essa maturidade do mercado, com informação clara e comparações objetivas entre diversas tecnologias alternativas, facilitando o acesso a viaturas eletrificadas – novas, usadas e, mais recentemente, com oportunidades de renting. Este crescimento nas vendas tem sido apoiado pela descida dos preços dos elétricos usados e pelo aumento da oferta, através da disponibilização de viaturas ex-renting e ex-frotas, o que torna a entrada na mobilidade elétrica mais acessível e abrangente a diversos segmentos, desde o citadino ao SUV. O nosso papel tem passado por ajudar o consumidor a navegar num ecossistema ainda complexo, que conjuga o carregamento com a autonomia real e os reais custos de utilização com soluções de financiamento dedicadas. Acreditamos que só com transparência é possível acelerar uma transição sustentável”, afirma o diretor da marca.

Melhorar a experiência do consumidor com novas iniciativas

Desde a sua criação, o PiscaPisca tem vindo a responder de forma eficaz às necessidades dos consumidores e às exigências do mercado. Seja com tecnologias que facilitam a compra de carro usado ou com plataformas totalmente dedicadas a setores específicos – como o renting -, a abordagem da marca centra-se sempre na conveniência. Por isso, as mudanças e as novidades implementadas nascem sempre com o objetivo de tornar os processos mais rápidos, simples e transparentes.

“O nosso foco é transformar o PiscaPisca numa plataforma totalmente integrada, onde o consumidor pode pesquisar, comparar, financiar, segurar e manter o seu carro num único espaço digital, seja no site ou na app”.

E para 2026 já há novidades a ser preparadas, como conta Filipe Neves. “Estamos a trabalhar em três grandes eixos, sendo o primeiro a evolução da nossa app, lançada no final do verão. Estamos a trabalhar na personalização da experiência e em ter notificações baseadas no comportamento e nas intenções do utilizador. Em segundo lugar, pretendemos lançar um motor inteligente de recomendação, o ‘Meu Carro Ideal’, que cruza o perfil de utilização do condutor com o orçamento disponível e com as suas preferências, culminando em diferentes alternativas de financiamento. Por último, estamos a desenvolver um novo ecossistema virado para o setor da manutenção automóvel. Através do Pisca Manutenção, ofereceremos uma rede de parceiros validados e certificados, com preços transparentes e marcações totalmente online. Tudo isto assenta em dados, inteligência artificial e melhoria contínua da experiência, sempre com o consumidor no centro”.

Tendências e prioridades para o futuro

Com o mercado da mobilidade a mudar rapidamente, para Filipe Neves há três tendências bastante claras que vão marcar o setor nos próximos tempos. Primeiro, “a racionalização da mobilidade elétrica, com maior procura por elétricos e híbridos usados, com foco crescente na autonomia real e no (reduzido) custo por quilómetro”. Depois, “o caminho para a digitalização total do processo de compra, através da disponibilização de mais comparadores e simuladores, com vídeos curtos que expliquem conceitos e a utilização de diferentes tecnologias e uma exigência muito maior de transparência no histórico das viaturas”. Por fim, “do lado da oferta, esperamos uma maior profissionalização dos stands, com a introdução de ferramentas de pricing e gestão de stock. Acrescentamos ainda a necessidade de se otimizarem os leads, essenciais para a saudável concorrência no setor”.

Já no mercado de usados, o PiscaPisca espera “um ano de estabilização de preços e um aumento da oferta de viaturas, com um consumidor cada vez mais atento ao custo total de utilização e não apenas ao preço inicial”.

Com estas perspetivas em mente, o diretor do PiscaPisca afirma que o objetivo da marca é continuar a assumir-se como hub de mobilidade em Portugal, que acompanha o consumidor desde a decisão de compra até ao pós-venda. Para isso, “definimos três prioridades estratégicas, começando pelo reforço do nosso core business, aumentando a oferta de carros na nossa plataforma e melhorando a qualidade dos anúncios, de forma a gerar mais soluções de financiamento para os parceiros do Credibom. Depois, queremos expandir o ecossistema Pisca, através do Pisca Seguros, Pisca Green, Pisca Renting e Pisca Manutenção, sempre com a simplicidade, clareza e credibilidade que pautam a atividade da marca. Por último, queremos cimentar a confiança no mercado, usando dados e informações transparentes, com conteúdos que ajudem a reduzir a assimetria de informação entre comprador e vendedor”.

“Queremos sobretudo ser uma marca útil, confiável e presente em todos os momentos da jornada do consumidor e acreditamos que esse é o maior contributo que podemos dar à mobilidade em Portugal”, remata Filipe Neves.