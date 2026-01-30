Encontrada criança de 9 anos que estava desaparecida em Arcos de Valdevez

A criança de 9 anos que se encontrava desaparecida desde o final da tarde de quinta-feira em Arcos de Valdevez, no distrito de Viana do Castelo, foi encontrada e está bem, adiantou fonte dos bombeiros.

O comandante da corporação de Arcos de Valdevez, Filipe Guimarães, tinha adiantado à agência Lusa que o alerta para o desaparecimento da criança, de nacionalidade venezuelana, tinha sido dado por familiares pelas 18h30 de quinta-feira.

Pela 1h20 desta sexta-feira, Filipe Guimarães disse que a criança tinha sido encontrada e que estava bem.

Nas buscas estiveram empenhados elementos dos bombeiros, incluindo uma equipa cinotécnica (composta por bombeiros e cães) dos bombeiros Famalicenses, da GNR e populares.