A Infraestruturas de Portugal (IP) já resolveu mais de 90% dos cortes de estradas causados pelas tempestades, cerca de 300, restando cerca de 30 interrupções, adiantou este domingo o Ministério das Infraestruturas e Habitação (MIH), em comunicado.

“A IP registou 346 cortes totais de via, restando apenas 34 desses casos por resolver, o que representa 90% de situações ultrapassadas, quando se completa um mês após os dias de maior impacto das tempestades”, destacou.

Guarda, Santarém e Setúbal foram os distritos onde se registaram em percentagem o maior número de cortes de vias. De acordo com informação divulgada pelo Ministério das Infraestruturas, foram reparadas mais de 300 vias rodoviárias afetadas pelo ciclo de tempestades e inundações que se iniciou em meados de janeiro e só terminou no final de fevereiro. Mas estão ainda cortadas ou condicionadas mais de 30 estradas. Um dos distritos mais afetados é Lisboa, em particular os concelhos do oeste: Arruda dos Vinhos, Alenquer, Mafra, Cadaval e Sobral do Monte Agraço.

EN (Estrada Nacional)336 Anadia EN2 Sertã EN342 Arganil ER(Estrada Regional) 110 Penacova ER2Penacova EN347 Penela EN 347 Penela EN254 Vila Viçosa EN232 Manteigas EN243 Porto de Mós EN115 Alenquer EN115 Arruda dos Vinhos EN115 Arruda dos Vinhos EN115 Cadaval EN8 Cadaval ER247 Cascais EN8-2 Lourinhã EN9 Mafra EN9-2 Mafra EN9-1 Mafra EN9-1 Sobral de Monte Agraço EN248-2 Sobral de Monte Agraço EN248 Vila Franca de Xira EN15 Amarante EN243 Alcanena EN114 Santarém EN114-2 Santarém EN261-1 Grândola ER390 Santiago do Cacém EN378 Sesimbra EN10-4 Setúbal Ex-IP4 Vila Real EN222 Resende ER232 São João da Pesqueira

De acordo com o Ministério das Infraestruturas, “no conjunto das redes rodoviária e ferroviária nacionais foram registadas mais de 4.200 ocorrências”, chegando a atingir “uma média de cerca de 200 intervenções diárias no terreno”, para assegurar “operações contínuas de desobstrução, reparação de infraestruturas, estabilização de taludes, reposição de sistemas de sinalização e estabelecimento das condições de segurança e circulação, tanto na rede rodoviária como na rede ferroviária”.

Segundo o Governo, para garantir a resposta “a IP mobilizou todas as suas equipas e prestadores de serviço, tendo o dispositivo atingido cerca de 2.000 operacionais, 622 viaturas, 13 limpa-neves e 31 equipamentos ferroviários pesados” em articulação com as autarquias.

“Para possibilitar os trabalhos de recuperação, o Governo decidiu, em Conselho de Ministros, autorizar uma verba extraordinária de 400 milhões de euros para a Infraestruturas de Portugal”, lembrou.

Apontou ainda o colapso da A1, na zona do viaduto de Casais, Coimbra, com recuperação da circulação em 15 dias, graças a trabalhos promovidos pela Brisa, e “às rápidas diligências das entidades responsáveis, Laboratório Nacional de Engenharia Civil, LNEC, e Instituto da Mobilidade e dos Transportes Terrestres, IMT”.

De acordo com o Governo, “também na ferrovia já se encontram ultrapassadas quase todas as situações, restando apenas recuperar a circulação na Linha do Oeste, a sul das Caldas da Rainha, e na Linha da Beira Baixa”.

Já na Linha do Oeste, a circulação no troço a norte das Caldas da Rainha e no percurso até Louriçal será reposta esta segunda-feira.

“Resta também repor a circulação no troço da Linha da Beira Baixa entre as estações de Mouriscas A e Rodão, interrupção provocada pelo deslizamento de um talude de difícil intervenção pela proximidade da linha ao Rio Tejo nesta zona”, indicou.

Atualizado às 18h10 com lista de estradas cortadas.