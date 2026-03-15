Madalena Braz Teixeira morreu este domingo, aos 87 anos, no Hospital de Setúbal, vítima de um acidente vascular cerebral, confirmou fonte familiar ao Observador.

Madalena Braz Teixeira nasceu em Lisboa, em 1938, e era historiadora de arte e museóloga. Licenciou-se em Histórico-Filosóficas, era mestre e doutorada em Museologia. Além de professora universitária em várias licenciaturas e mestrados, foi durante mais de duas décadas diretora do Museu Nacional do Traje, entre 1983 e 2008.

Entre as obras associadas ao seu nome está o livro “Moda do Século 1900-2000”, dedicado à evolução do vestuário em Portugal. Madalena Braz Teixeira coordenou vários estudos sobre a história do traje e da moda em Portugal e recebeu distinções da Associação Portuguesa de Museologia (APOM) pelo contributo para os museus portugueses.

Fonte contactada pelo Observador destaca o contributo para a modernização da museologia do traje em Portugal e o papel importante na transformação da Casa de Amália Rodrigues em casa-museu.