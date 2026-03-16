A Casa da Cultura de Beja tem um novo programa de dinamização multidisciplinar, com “nova roupagem” e aberto à comunidade, em que aposta em “diferentes linguagens artísticas”, anunciou esta segunda-feira o vereador da Cultura do município.

Em declarações à agência Lusa, Vítor Picado explicou que o novo projeto, apresentado publicamente na semana passada, é direcionado para diferentes “temáticas e sensibilidades”.

O espaço, que se espera que volte a receber “por dia entre 100 e 200 pessoas”, vai oferecer condições para que se realizem oficinas permanentes e temporárias, exposições, “cafés-encontros”, sessões de poesia falada e “eventos à escala regional, nacional e internacional com periodicidade mensal ou bimensal”.

“Temos rapidamente para entrar cerca de 15 oficinas permanentes, desde banda desenhada, a cerâmica, desenho e ilustração, teatro, pintura, madeiras e outras parcerias com outras entidades”, adiantou Vítor Picado.

A Casa da Cultura vai disponibilizar também salas de ensaios para músicos com horários livres e implementar um gabinete de apoio ao movimento associativo.

“Queremos pôr em prática, posteriormente, o gabinete de apoio ao movimento associativo como espaço de partilha, de entreajuda e de apoio a candidaturas e projetos que possam ser desenvolvidos pelos nossos parceiros”, assegurou.

Para Vítor Picado, esta nova programação com “nova roupagem” é “de importância fundamental” e representa a abertura da criação artística local “ao mundo”.

O autarca recordou ainda que a Casa da Cultura de Beja “é reconhecida não apenas como esse local de promoção de criatividade artística”, mas simboliza “um património efetivo e cultural para os bejenses”, sendo um edifício que remete “à memória coletiva da cidade”.

O projeto vem “reforçar o papel da Casa da Cultura enquanto espaço de criação, de partilha, de participação, valorização e envolvimento da comunidade”.

Fazem parte da iniciativa a Associação para a Defesa do Património Cultural da Região de Beja (ADPBeja), Arruaça, Cantadores do Desassossego, Centro Social, Cultural e Recreativo do Bairro da Esperança, Centro Social Nossa Senhora da Graça/ Ser + Social — Beja, Clube de Modelismo do Agrupamento de Escolas n.º2 de Beja, Cooperativa Cultural Alentejana, Longitude Zero Associação, Modelistas do Baixo Alentejo, Ressurretos e Zarcos — Associação de Músicos de Beja.

A Câmara de Beja prevê ainda contar com a Rede Europeia Anti-Pobreza, o grupo de teatro Judicus e as associações Estar, Cá se faz, Futurama — Ecossistema Cultural e Artístico do Baixo Alentejo, Ajunta-te à Gente (Salvada), Carpe Diem (Cabeça Gorda) e Chão Nosso (Beringel).