Muitas penas, brilhos e silhuetas: os looks da passadeira vermelha dos Óscares 2026

Numa onda mais floral, Pedro Pascal levou uma (grande) flor ao peito, num clássico look Chanel, de camisa branca e calças pretas. É aqui que a Dior começa a fazer a sua chegada — e bem florida: em Rose Byrne as flores surgem num vestido desenhado por JW Anderson que invoca o velho glamour de Hollywood; em Mia Goth, no vestido floral amarelo-limão da casa francesa; e em Anna Wintour, com um blazer em renda e uma saia de flores brancas bordada. Já Anne Hathaway apostou nas flores de Valentino, com um vestido de cauda e luvas até aos cotovelos.

Assim como a casa comandada por Blazy, também a Gucci e a Dior apostaram na tendência das penas. De corpete e saia de penas esteve Demi Moore, que marcou presença na passadeira vermelha dos Óscares com um vestido da marca italiana em tons de verde e preto que evocava o Lago dos Cisnes. Acompanhada pelo marido, Priyanka Chopra Jonas também não fugiu ao registo, que se evidenciava sobre a saia do seu vestido branco sem alças da Dior, que completou com um colar de diamantes e uns saltos pretos. A vencedora de Melhor Atriz Secundária, Amy Madigan, não passou despercebida com um blazer Dior repleto de penas em preto e amarelo.

▲ Amy Madigan, em Dior, ganhou um Óscar na categoria de Melhor Atriz Secundária AFP via Getty Images

De branco, foi impossível não notar em Timothée Chalamet — e no contraste com Kylie Jenner. O ator de Marty Supreme fez um comeback a 2018 com um fato total white criado por Sarah Burton para a Givenchy, a combinar com umas botas (igualmente brancas) e uns óculos de sol escuros. Já a companheira, que dispensou a passadeira vermelha, teve o seu momento Jessica Rabbit com um look Schiaparelli com o cunho de Daniel Roseberry.

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Tal como Chalamet, Elle Fanning viu na Givenchy o seu momento princesa, com um vestido branco com pétalas prateadas, assinado por Sarah Burton, que complementou com joias da Cartier.

Os brilhos e o romance

E porque não há noite de estrelas sem brilhos, Emma Stone, nomeada na categoria de Melhor Atriz pelo seu papel em “Bugonia”, apostou, como de costume, num vestido Louis Vuitton, igualmente com uma silhueta elegante como aquele que usou no início do mês nos Actor Awards, mas a contrastar na cor: depois do lilás, Stone surgiu de prateado. De decote redondo, mangas curtas e costas descobertas, a atriz destacou-se pelo corte romântico, acompanhado por pequenos brincos em forma de diamante. Com um pormenor brilhante a surgir no bolso esteve ainda Michael B. Jordan. O grande vencedor do Óscar para Melhor Ator Principal apostou num fato da Louis Vuitton com um pormenor de corrente dupla no bolso.

Se Timothée Chalamet foi all white, Chloé Zhao destacou-se pelo all black. A realizadora chinesa chegou à grande noite do cinema em Schiaparelli com um véu negro da Gabriela Hearst a cobrir o rosto até à cintura. A completar o visual dramático, um vestido preto combinado com um colar de diamantes da Bulgari.

▲ Michael B. Jordan apostou num fato da Louis Vuitton com um pormenor de corrente dupla no bolso Getty Images

Já de silhueta vincada esteve a atriz portuguesa Isabél Zuaa, que na passadeira vermelha desfilou num corset transparente da marca brasileira Penha Maia, já usado pela atriz brasileira Isabella Santoni para uma sessão fotográfica em outubro de 2024. A acompanhar, Zuaa optou por uma saia comprida acetinada.

E as mães?

Há vestidos que roubam as atenções. Mas, e se juntarmos esses vestidos a mães que vêm apoiar os seus filhos no trabalho? Mesmo que o trabalho seja a maior noite do ano para Hollywood. Assim foi com a atriz norte-americana Kate Hudson que fez uma entrada de destaque com a mãe, Goldie Hawn, chamando a atenção na passadeira vermelha com um vestido Armani Privé em verde feito à medida, da coleção primavera/verão de 2026. O vestido apresentava um decote em forma de coração, um corpete, uma cintura vincada e bordados ornamentados com pedras e cristais. No pescoço, Hudson brilhou com mais de 41 quilates de diamantes verdes no valor de 35 milhões de dólares (cerca de 30 milhões de euros). A contrastar, a mãe optou por um vestido preto brilhante e justo ao corpo, com detalhes prateados, da Grayseful by Maria Lopez. O look foi completado com luvas longas e uma pulseira de diamantes.

▲ Kate Hudson com a mãe, Goldie Hawn WWD via Getty Images

Também o ator australiano Jacob Elordi derreteu os corações presentes ao chegar à noite dos Óscares acompanhado pela mãe, Melissa Elordi. O protagonista de Frankenstein cumpriu uma promessa já com 13 anos ao levar a mãe à cerimónia na qual estava pela primeira vez nomeado para um Óscar, que perdeu contra Sean Penn, pelo filme One Battle After Another. Elordi apostou num fato preto de três peças da Bottega Veneta, uma camisa branca e uma gravata-borboleta preta. Sapatos pretos brilhantes com atacadores, brincos de diamante e o seu bigode completaram o look. Já a mãe estreou-se nos Óscares com um vestido comprido de alças com flores brilhantes bordadas, completado por um slick bun e uns brincos de pérola.

Espreite a galeria em cima para conhecer alguns destaques da passadeira vermelha da 98.ª gala dos Óscares.