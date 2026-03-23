A atriz e modelo Valerie Perrine morreu esta segunda-feira aos 82 anos, noticiou a imprensa norte-americana. Há 15 anos que enfrentava a doença de Parkinson.

A notícia foi confirmada por Stacey Souther, uma amiga da atriz, nas redes sociais. “É com profunda tristeza que partilho a notícia devastadora do falecimento de Valerie. Ela enfrentou a doença de Parkinson com uma coragem e uma compaixão incríveis, sem nunca se queixar. Foi uma verdadeira inspiração que viveu a vida em pleno — e que vida magnífica teve. O mundo parece menos bonito sem ela. Amo-te, Valerie. Vemo-nos do outro lado“, escreveu.

Perrine participou nos dois primeiros filmes da saga Superman (1978 e 1980), ao lado de Gene Hackman, e ganhou o prémio de Melhor Atriz no Festival de Cannes, o BAFTA de Revelação do Ano e uma nomeação para o Óscar de Melhor Atriz pela sua participação no filme Lenny, em 1974.

A atriz foi ainda modelo, tendo pousado para a Playboy e sido considerada um símbolo sexual na década de 1970.