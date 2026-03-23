Quatro empresas portuguesas participam de quinta-feira a sábado na Cosmoprof Worldwide Bologna, em Bolonha, Itália, uma estreia nacional naquela feira de cosmética e beleza em busca de novas oportunidades de exportação num setor em crescimento, anunciou esta segunda-feira a AEP.

De acordo com a Associação Empresarial de Portugal (AEP), que organiza a participação portuguesa no âmbito do projeto de internacionalização Business on the Way (BOW), a Cosmoprof Worldwide Bologna é reconhecida como “o maior evento mundial dedicado à fileira da cosmética, beleza e bem-estar,” reunindo as principais marcas, fabricantes, distribuidores, fornecedores e especialistas da indústria da beleza.

A edição de 2026 contará com 3.100 expositores provenientes de 65 países e prevê atrair cerca de 255.000 visitantes profissionais de 150 países.

Segundo avança a associação, a comitiva nacional na feira será constituída pela Artbelcosmo (produtos de cosméticos e de higiene), Hidrofer – Fábrica de Algodão Hidrófilo (gases industriais), Mesosystem (perfumes, cosméticos e produtos de higiene) e Unikuebeauty (máquinas e equipamentos).

“A iniciativa integra a estratégia da AEP de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, reunindo quatro empresas no maior palco da indústria da cosmética e da beleza, uma oportunidade para as empresas reforçarem a sua presença num setor altamente competitivo e com forte procura internacional”, salienta a associação em comunicado.

De acordo com a AEP, Portugal tem reforçado a sua posição no mercado internacional, com a produção de cosmética de qualidade a crescer, tendo também as exportações “demonstrado uma tendência de aumento, posicionando o país como um fornecedor relevante na Europa“.

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração da AEP refere que 84% das empresas do setor da cosmética em Portugal são pequenas e médias empresas (PME), mas salienta que “o setor da cosmética nacional tem registado um crescimento significativo“.

“O consumo ‘per capita’ atingiu, em 2024, um novo máximo“, enfatiza Luís Miguel Ribeiro, detalhando que “todas as categorias que compõem o setor cresceram, em especial os perfumes”, e que “os canais de distribuição também tiveram uma evolução“.

Com a participação na Cosmoprof Worldwide Bologna, a AEP diz pretender reforçar o seu papel enquanto “plataforma de apoio à internacionalização das empresas portuguesas, promovendo a sua integração em redes globais de negócio e potenciando novas oportunidades de exportação“.

A presença da associação neste mercado enquadra-se numa estratégia continuada de promoção internacional das empresas portuguesas em Itália, no âmbito da qual a AEP tem dinamizado diversas iniciativas nos últimos anos, nomeadamente a participação nas feiras Homi Milão, Vehicle & Transportation Meetings Turin, Marmomac e na Host Milão.

O projeto BOW concluiu em 2025 um total de 22 ações de apoio à internacionalização empresarial, entre 14 participações em feiras internacionais e oito missões empresariais, abrangendo 21 mercados e envolvendo 150 empresas nacionais.