A associação Portugal Fresh, em conjunto com quatro organizações nacionais, vai marcar presença na Fruit Attraction São Paulo, Brasil, a principal feira internacional para o mercado de frutas e legumes do hemisfério Sul, entre terça e quinta-feira.

“No stand conjunto da Portugal Fresh vão marcar presença quatro organizações nacionais (Ferreira da Silva, Frutas DM, Granfer e Associação Nacional de Produtores de Pera Rocha) que procuram não só reforçar atuais negócios e parcerias, mas também explorar novas oportunidades na América do Sul”, anunciou, em comunicado.

A Portugal Fresh – Associação para a Promoção das Frutas, Legumes e Flores de Portugal sublinhou que o Brasil é um dos destinos estratégicos das explorações nacionais do setor e o primeiro mercado internacional para as peras e maçãs.

Em 2025, Portugal exportou 53 milhões de euros de frutas e legumes para o Brasil.

Por outro lado, assinalou que o acordo de comércio entre a União Europeia e o Mercosul (Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai) é de extrema importância para o setor.

“É uma oportunidade muito positiva para o agroalimentar português e europeu, já que possibilita o acesso a um mercado de 270 milhões de consumidores”, defendeu, citado na mesma nota, o presidente da Portugal Fresh, Gonçalo Santos Andrade.

A Fruit Attraction vai decorrer no São Paulo Expo & Convention Center.

Criada em dezembro de 2010, a Portugal Fresh conta com 112 sócios, que representam cerca de 5.000 agricultores.