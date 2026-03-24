Os Geese ao vivo em Colónia: esta banda nunca vai salvar ninguém (e ainda bem)

Outubro do ano passado foi quando olhei para a minha conta bancária e ponderei se estava na hora de me presentear pelo meu esforço de anos – o de ser um rapaz poupado – e concluí que sim. Cinco minutos depois, estava a comprar bilhetes para o concerto dos Geese em Colónia, já que aparentemente todos os outros concertos da digressão estavam esgotados. A título de contextualização convém dizer: esse foi o mesmo dia em que a digressão foi anunciada.

Pequeno problema: o processo de compra dos bilhetes para Colónia não passava pelas apps habituais – para se ter ideia, eu recebi os bilhetes em casa, à antiga. O que significou que durante meses recebi emails em alemão sobre o concerto em que, de acordo com o Google translate, alguma alteração tinha acontecido ao concerto, apesar de o dito se manter a 18 de março em Colónia. E isto levou-me a pensar que eu estava tolinho: andava a receber correspondência eletrónica a dizer que um concerto fora alterado, mas sempre que ia à página oficial dos Geese lá estava: Colónia, 18 de março.

Só já na Alemanha, melhor, só no dia a seguir ao concerto percebi o que aconteceu: desde que a digressão fora anunciada até ao começo do concerto, este foi mudado do Yard Club (capacidade: 200 pessoas) para o Kantine (1000 pessoas), depois para o E-Werk (2000 pessoas) e finalmente para o Palladium (4000 pessoas).

A minha ideia era ver os Geese como vi os Wednesday: num clube de rock, entre escassas centenas de fanáticos, num clube de rock, a um par de metros do palco. Mas quando olhei para o fundo da sala pensei: estão aqui 2 ou 3 mil pessoas na boa, isto não faz sentido nenhum, como é que estes gajos já estão a encher este tipo de sítios? Que insanidade… E à terceira ou quarta canção, Cameron Winter, o vocalista e líder e etc, que não parou de beber cerveja o concerto inteiro, admitiu: “I spent my day shitting myself thinking this is the biggest place we’ve ever played”. Nem ele esperava que isto acontecesse.

A má notícia é, portanto, que mais vale esquecer a possibilidade de ver os Geese numa sala de rock pequena entre fanáticos – a partir de agora, esta é a audiência mais pequena para a qual eles vão tocar. A boa notícia é que se ele estava “shitting himself”, não se notou – porque os Geese tocaram como só o poderiam fazer nos nossos melhores sonhos: tocaram como quiseram, fizeram o que quiseram, facilitaram zero, improvisaram mil e ainda ofereceram petitas de ouro só para os muito conhecedores, isto quando não faziam jams de vários minutos só porque sim, porque são assim tão bons, porque podem.

Há duas ou três coisas que têm de ser esclarecidas sobre os Geese e sobre Cameron Winter. A primeira tem a ver com o papel do próprio Cameron Winter como profeta, alguém que tem algo importante a dizer, um sofredor, um tipo que vive de crise existencial em crise existencial: não é nada disto, nem de longe, nem de perto. É um puto de 23 anos que se diverte a dizer tudo aquilo que lhe passa pela cabeça. Quando ele, na canção Getting Killed, grita “There’s a bomb in my car”, não está a fazer um comentário sobre o estado do mundo; quando em Au Pays Du Cocaine ele canta “You can change/ Baby, you can change and still choose me”, apesar de estar simultaneamente a imitar Dylan e Van Morrison, não está em grande sofrimento – está só a divertir-se a criar frases de efeito.