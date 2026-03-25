O Itinerário Principal 3 (IP3) estará encerrado na noite desta quarta-feira e de quinta-feira entre os nós de Canas de Santa Maria e de São Miguel de Outeiro, em Tondela, para obras, anunciou a Infraestruturas de Portugal.

“As intervenções decorrerão nas noites de 25 (quarta-feira) e 26 (quinta-feira) de março, entre as 21h00 e as 06h00, implicando o desvio de trânsito em ambos os sentidos entre o nó de Canas de Santa Maria e o nó de São Miguel de Outeiro”, em Tondela, distrito de Viseu, refere a Infraestruturas de Portugal (IP).

Numa nota de imprensa, a IP indica também que “para desenvolvimento da empreitada de duplicação e requalificação do IP3, serão realizados trabalhos de melhoria e reforço da sinalização temporária no troço entre o nó de Souselas [Coimbra] e o nó de Viseu”.

Como alternativa à circulação durante estes períodos de corte de trânsito no IP3, a IP aconselha os automobilistas a utilizar a antiga Estrada Nacional 2 (EN2).

A IP agradece, entretanto, a “compreensão dos utilizadores para os eventuais transtornos que o condicionamento de trânsito possa provocar”, reforçando que “é necessário para garantir a boa execução” da obra.

Num investimento de cerca 103 milhões de euros, a empreitada de duplicação e requalificação do troço do IP3 entre Santa Comba Dão e Viseu compreende a duplicação da atual plataforma da via, numa extensão de 27,5 quilómetros.