A promoção da inclusão social e o desenvolvimento do território são objetivos de um protocolo entre a Câmara de Castelo Branco e a Amato Lusitano — Associação de Desenvolvimento (ALAD), foi esta sexta-feira revelado.

De acordo com o protocolo, o município de Castelo Branco compromete-se a atribuir um apoio financeiro global de 325.000 euros, destinado à execução de projetos de intervenção social promovidos pela ALAD.

Definiu-se ainda que, do total da verba disponibilizada, 280.000 euros são direcionados para despesas de funcionamento dos projetos de caráter social, incluindo as atividades dos gabinetes de inserção profissional, apoio à vítima e integração de imigrantes e refugiados.

Para as deslocações dos alunos dos polos da USALBI — Universidade Sénior Albicastrense e das freguesias para as aulas de hidroginástica, realizadas nas piscinas municipais de Castelo Branco e de Alcains, são destinados 45.000 euros.

Segundo o município de Castelo Branco, este acordo enquadra-se na estratégia de valorização de parcerias com entidades que intervêm diretamente junto da comunidade.

É também um reconhecimento do papel determinante da ALAD na resposta a diversos desafios sociais.

“A autarquia reconhece que a atuação da associação [ALAD] constitui um contributo relevante para a promoção da igualdade de direitos e deveres, bem como para o fortalecimento da coesão social e territorial”.

Este protocolo permite à ALAD continuar o desenvolvimento de ações de caráter social, com destaque para os Gabinetes de Inserção Profissional e de Apoio à Integração de Imigrantes e Refugiados, e das iniciativas desenvolvidas no âmbito da Social IN — Inclusão & Inovação, estruturas fundamentais no apoio a públicos em situação de maior vulnerabilidade.