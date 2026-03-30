A passagem do ciclone tropical Narelle pintou o céu da Austrália de vermelho, deixando a região da Baía de Shark com um cenário raro, num tom quase apocalíptico. De acordo com a ABC Australia, o fenómeno foi provocado pela combinação de ventos fortes, poeiras e nuvens.

As imagens foram captadas na sexta-feira. “Está incrivelmente assustador lá fora e tudo está coberto de poeira“, lê-se numa publicação do Facebook do Shark Bay Caravan Park, parque de caravanas na zona em que o fenómeno foi observado.

Também Kerrie Shepherd, funcionária do parque, disse que nunca viu nada assim. Citada pela imprensa australiana, contou que o céu “foi ficando cada vez mais laranja” até se tornar completamente vermelho por volta das 15h30 (hora local). “Era tudo vermelho por onde quer que olhássemos”, acrescentou.

Segundo a AccuWeather, empresa que fornece serviços de previsão meteorológica para todo o mundo, a alteração de cor aconteceu à medida que as grandes quantidades de poeira foram sendo arrastadas para a atmosfera antes da chegada do ciclone.

O meteorologista Angus Hines, do Serviço Meteorológico australiano, explicou à ABC Australia que houve dois fatores decisivos para se verificar esta cor nos céus: “a poeira avermelhada levantada pelos ventos e a cobertura espessa de nuvens“. Ao contrário do que costuma acontecer nas tempestades de poeira, desta vez a luz solar ficou mais bloqueada, o que tornou a cor do céu ainda mais “uniforme e sombria“, sublinhou.

O efeito visual também pode ser explicado por um fenómeno conhecido como “dispersão de Mie”, que acontece quando a luz do sol incide sobre um grande número de partículas suspensas no ar, como poeira ou fumo, tornando os tons vermelhos mais visíveis.

O fenómeno durou várias horas, mas desapareceu quando o vento aumentou e a chuva começou a cair. “”Foi estranho. Estava daquela cor, depois veio o vento do ciclone, caiu a chuva e, em meia hora, voltou tudo ao normal”, contou Kerrie Shepherd.

Enormes incêndios florestais pintam Indonésia de vermelho

Em 2019, situações deste género foram registadas na Indonésia e na costa leste da Austrália, quando os incêndios florestais pintaram os céus de vermelho.