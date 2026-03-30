A passagem do ciclone tropical Narelle pintou o céu da Austrália de vermelho, deixando a região da Baía de Shark com um cenário raro, num tom quase apocalíptico. De acordo com a ABC Australia, o fenómeno foi provocado pela combinação de ventos fortes, poeiras e nuvens.

As imagens foram captadas na sexta-feira. “Está incrivelmente assustador lá fora e tudo está coberto de poeira“, lê-se numa publicação do Facebook do Shark Bay Caravan Park, parque de caravanas na zona em que o fenómeno foi observado.

Também Kerrie Shepherd, funcionária do parque, disse que nunca viu nada assim. Citada pela imprensa australiana, contou que o céu “foi ficando cada vez mais laranja” até se tornar completamente vermelho por volta das 15h30 (hora local). “Era tudo vermelho por onde quer que olhássemos”, acrescentou.

WATCH: The sky turned blood-red over Western Australia as Cyclone Narelle made landfall with 250 km/h winds. Iron-rich dust from the outback blocked out the sun, turning daylight into darkness. No filter. First triple-strike cyclone system in over 20 years. The storm has also… pic.twitter.com/4T0fq8NsEc — Conflict Alarm (@ConflictAlarm) March 29, 2026

Segundo a AccuWeather, empresa que fornece serviços de previsão meteorológica para todo o mundo, a alteração de cor aconteceu à medida que as grandes quantidades de poeira foram sendo arrastadas para a atmosfera antes da chegada do ciclone.

Tropical Cyclone Narelle The Department of Fire and Energy Services in Western Australia have released footage from the past 24 hours of the severe impacts from Narelle. 200km/hr winds were recorded at Learmonth Airport near Exmouth, with major flash flooding occurring in the… pic.twitter.com/JfxzLzO4KG — Chyno News (@ChynoNews) March 27, 2026

O meteorologista Angus Hines, do Serviço Meteorológico australiano, explicou à ABC Australia que houve dois fatores decisivos para se verificar esta cor nos céus: “a poeira avermelhada levantada pelos ventos e a cobertura espessa de nuvens“. Ao contrário do que costuma acontecer nas tempestades de poeira, desta vez a luz solar ficou mais bloqueada, o que tornou a cor do céu ainda mais “uniforme e sombria“, sublinhou.

O efeito visual também pode ser explicado por um fenómeno conhecido como “dispersão de Mie”, que acontece quando a luz do sol incide sobre um grande número de partículas suspensas no ar, como poeira ou fumo, tornando os tons vermelhos mais visíveis.

O fenómeno durou várias horas, mas desapareceu quando o vento aumentou e a chuva começou a cair. “”Foi estranho. Estava daquela cor, depois veio o vento do ciclone, caiu a chuva e, em meia hora, voltou tudo ao normal”, contou Kerrie Shepherd.

Em 2019, situações deste género foram registadas na Indonésia e na costa leste da Austrália, quando os incêndios florestais pintaram os céus de vermelho.