Foi mais do que uma explosão. O que aconteceu com Daniil Medvedev no Masters de Monte Carlo foi uma demonstração pública de um atleta de alta competição completamente derrotado, frustrado e humilhado — e será preciso muito tempo para que imagens como as desta semana, protagonizadas pelo russo, voltem a aparecer.

Mas é preciso puxar a fita atrás para explicar o que levou Daniil Medvedev a perder a cabeça. Vindo de ser finalista em Indian Wells, onde perdeu a final para Jannik Sinner mas até derrotou Carlos Alcaraz na meia-final, o tenista russo aparecia no Masters de Monte Carlo com a certeza de que nunca é um dos protagonistas na terra batida mas também com a esperança de capitalizar os recentes bons resultados. Uma esperança que, como se viu, era infundada.

Daniil Medvedev went absolutely BALLISTIC on his racket today in Monte Carlo. He ended up losing to Matteo Berrettini 6-0 6-0. The first double bagel loss of his career. The crowd started cheering to the beat of his racket smashes. ???????????????????????? pic.twitter.com/QE4pm9xdOm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) April 8, 2026

Na estreia em Monte Carlo, entrando diretamente na segunda ronda, o atual número 10 do ranking ATP cruzava com Matteo Berrettini, que tinha afastado Roberto Bautista Agut na ronda inicial e por desistência do espanhol. E a verdade é que não foi preciso esperar muito para assistir ao impensável: em simples 50 minutos, Berrettini humilhou Medvedev e venceu por 6-0 6-0, com o russo a não ganhar um único jogo numa partida em que só conquistou 17 pontos contra os 50 do italiano.

Medvedev acumulou erros não forçados, nunca esteve propriamente dentro da discussão e mostrou-se frágil até nos próprios jogos de serviço. Apesar de a frustração ter estado presente praticamente desde o início da partida, o descontrolo só apareceu no segundo set e numa altura em que o russo já olhava constantemente para a box à procura de consolo. A dada altura, depois de uma sucessão de erros, atirou a raquete ao chão, voltou a atirá-la contra o fundo do court, recuperou-a para voltar a atirá-la outras oito vezes e, depois de olhar diretamente para o árbitro, colocou-a finalmente no caixote do lixo. Pelo meio, nas bancadas e a cada lançamento, ouviam-se “olés”.

O tenista russo nunca tinha perdido por 6-0 6-0 em toda a carreira e a verdade é que é preciso recuar uma década inteira, até 2016, para encontrar o último jogador do top 10 do ranking ATP a cair desta maneira — na altura foi o checo Tomás Berdych, no Masters de Roma, às mãos de David Goffin. Medvedev não prestou quaisquer declarações depois do jogo, de forma mais do que expectável, e até Matteo Berrettini se mostrou surpreendido com o que tinha acabado de acontecer.

“Acredito que foi um dos melhores jogos da minha vida, errei apenas três bolas. As minhas armas funcionaram muito bem e vencer assim não é nada comum. Preciso destes jogos para ganhar confiança”, disse o italiano, que garantiu a permanência no top 100 mundial e também o acesso direto a Roland Garros, defrontando agora João Fonseca nos oitavos de final. Ainda assim, e apesar da violência de todo o episódio, esta não foi a primeira vez em que Daniil Medvedev perdeu a cabeça na sequência de uma derrota.

Em 2017, em Wimbledon e depois de ser eliminado pelo belga Ruben Bemelmans, abriu a carteira em pleno court e atirou moedas à árbitra portuguesa Mariana Alves, acabando por ser multado em 12.600 euros. Em 2019, no US Open, dirigiu um gesto obsceno às bancadas e arrancou uma toalha das mãos de um apanha-bolas, sendo que no Open da Austrália desse mesmo ano já tinha sido multado em 76 mil euros por destruir uma câmara e atirar a raquete. Finalmente, já em 2025 e também no US Open, perdeu com Benjamin Bonzi na primeira ronda e atirou a raquete contra o chão e o banco 12 vezes seguidas.