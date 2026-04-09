Foi mais do que uma explosão. O que aconteceu com Daniil Medvedev no Masters de Monte Carlo foi uma demonstração pública de um atleta de alta competição completamente derrotado, frustrado e humilhado — e será preciso muito tempo para que imagens como as desta semana, protagonizadas pelo russo, voltem a aparecer.

Mas é preciso puxar a fita atrás para explicar o que levou Daniil Medvedev a perder a cabeça. Vindo de ser finalista em Indian Wells, onde perdeu a final para Jannik Sinner mas até derrotou Carlos Alcaraz na meia-final, o tenista russo aparecia no Masters de Monte Carlo com a certeza de que nunca é um dos protagonistas na terra batida mas também com a esperança de capitalizar os recentes bons resultados. Uma esperança que, como se viu, era infundada.

Na estreia em Monte Carlo, entrando diretamente na segunda ronda, o atual número 10 do ranking ATP cruzava com Matteo Berrettini, que tinha afastado Roberto Bautista Agut na ronda inicial e por desistência do espanhol. E a verdade é que não foi preciso esperar muito para assistir ao impensável: em simples 50 minutos, Berrettini humilhou Medvedev e venceu por 6-0 6-0, com o russo a não ganhar um único jogo numa partida em que só conquistou 17 pontos contra os 50 do italiano.

Medvedev acumulou erros não forçados, nunca esteve propriamente dentro da discussão e mostrou-se frágil até nos próprios jogos de serviço. Apesar de a frustração ter estado presente praticamente desde o início da partida, o descontrolo só apareceu no segundo set e numa altura em que o russo já olhava constantemente para a box à procura de consolo. A dada altura, depois de uma sucessão de erros, atirou a raquete ao chão, voltou a atirá-la contra o fundo do court, recuperou-a para voltar a atirá-la outras oito vezes e, depois de olhar diretamente para o árbitro, colocou-a finalmente no caixote do lixo. Pelo meio, nas bancadas e a cada lançamento, ouviam-se “olés”.

O tenista russo nunca tinha perdido por 6-0 6-0 em toda a carreira e a verdade é que é preciso recuar uma década inteira, até 2016, para encontrar o último jogador do top 10 do ranking ATP a cair desta maneira — na altura foi o checo Tomás Berdych, no Masters de Roma, às mãos de David Goffin. Medvedev não prestou quaisquer declarações depois do jogo, de forma mais do que expectável, e até Matteo Berrettini se mostrou surpreendido com o que tinha acabado de acontecer.

Distração de fotógrafo, ataque de fúria, revolta do público, raquetes partidas na cadeira: o adeus (prematuro) de Medvedev ao US Open

“Acredito que foi um dos melhores jogos da minha vida, errei apenas três bolas. As minhas armas funcionaram muito bem e vencer assim não é nada comum. Preciso destes jogos para ganhar confiança”, disse o italiano, que garantiu a permanência no top 100 mundial e também o acesso direto a Roland Garros, defrontando agora João Fonseca nos oitavos de final. Ainda assim, e apesar da violência de todo o episódio, esta não foi a primeira vez em que Daniil Medvedev perdeu a cabeça na sequência de uma derrota.

Em 2017, em Wimbledon e depois de ser eliminado pelo belga Ruben Bemelmans, abriu a carteira em pleno court e atirou moedas à árbitra portuguesa Mariana Alves, acabando por ser multado em 12.600 euros. Em 2019, no US Open, dirigiu um gesto obsceno às bancadas e arrancou uma toalha das mãos de um apanha-bolas, sendo que no Open da Austrália desse mesmo ano já tinha sido multado em 76 mil euros por destruir uma câmara e atirar a raquete. Finalmente, já em 2025 e também no US Open, perdeu com Benjamin Bonzi na primeira ronda e atirou a raquete contra o chão e o banco 12 vezes seguidas.