Os Buraka Som Sistema divulgam esta sexta-feira um tema inédito, Puro Mambo, o primeiro em 12 anos, que faz parte da compilação de celebração dos 20 anos da editora Enchufada, a ser editada este mês.

O novo tema é editado no ano em que o coletivo regressa aos palcos, em 11 de julho, no festival Alive, dez anos depois do último concerto.

Num comunicado divulgado esta sexta-feira, a Enchufada recorda que a música Puro Mambo é editada 12 anos depois do último álbum de originais dos Buraka Som Sistema, Buraka.

Esta sexta-feira fica também disponível o videoclipe da música, realizado por João Pedro Moreira, que foi “pensado especialmente para o formato 9:16”.

“O formato de gravação deste vídeo tem como objetivo invadir os dispositivos eletrónicos que apresentam a imagem no formato 9:16, mostrando e destacando a individualidade de cada bailarino convidado, terminando assim o vídeo com todos juntos num momento de dança coletivo”, refere a editora, acrescentando que este videoclipe “celebra parcerias e amizades de longa data na história da banda”.

Puro Mambo, da compilação Enchufada: A Lisbon Club Story, a ser editada em 24 de abril, “junta os artistas que contribuíram durante duas décadas para a criação de pontes entre sonoridades como o afro-house, batida, kuduro e a eletrónica”.

Além dos Buraka Som Sistema, inclui temas de Tusabe, Dengue Dengue Dengue e BLOQO, entre outros.

A primeira edição da Enchufada foi o EP de estreia dos Buraka Som Sistema, From Buraka to the World, em 2006.

Criada por dois dos elementos do grupo, Branko e Kalaf Epalanga, a Enchufada “surgiu como resposta a uma necessidade de criar e desenvolver um lugar para um tipo de sonoridade que não tinha um lugar certo”.

“Ao longo de 20 anos, a mistura entre o afro-house, batida, kuduro, zouk bass e eletrónica passou a ser o selo de apresentação da Enchufada em diversos campos artísticos”, recorda a editora.

Além das edições, a história da Enchufada inclui também a realização de iniciativas como as Hard Ass Sessions e Enchufada na Zona, que “contribuíram para um movimento de partilha e celebração da música de dança”.

Os 20 anos de Enchufada serão também celebrados, “dando continuidade a essa ideia de comunhão da pista de dança”, com dois eventos: em 26 de abril, no Porto, no M.Ou.Co., e em 09 de maio, em Londres, no The Lower Third.

Os Buraka Som Sistema, uma das mais internacionais bandas portuguesas, anunciaram, no verão de 2015, que entrariam em 2016 numa pausa por tempo indeterminado, coincidindo com uma década de existência dedicada à música, de cariz mais eletrónico.

O grupo, que tornou global o kuduro, um dos ritmos de guetos e subúrbios apropriados para as pistas de dança, deu mais de 800 concertos, editou três álbuns e um EP.