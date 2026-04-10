O gestor e empresário português Pedro Violas é o novo presidente da Casa da Arquitetura, em Matosinhos, sucedendo no cargo a José Dias da Fonseca, anunciou esta sexta-feira esta entidade cultural.

Com formação em Direito e Gestão, Pedro Violas desenvolve atividade na área empresarial, integrando a administração de várias empresas, entre as quais o Super Bock Group, a Solverde e a Cotesi, a par da sua ligação ao Conselho Consultivo do Futebol Clube do Porto, referiu.

O novo mandato, referente ao período 2026—2029, passa a ter pela primeira vez a duração de quatro anos, sinalizando uma nova fase de consolidação institucional, após ciclos anteriores de três anos, adiantou a Casa da Arquitetura.

Por seu lado, o arquiteto Nuno Sampaio, até aqui diretor-executivo e curador-geral, foi reeleito para a direção, dando continuidade à orientação estratégica e curatorial da instituição, frisou.

A direção integra ainda Rosário Gambôa, docente do ensino superior e antiga presidente do Instituto Politécnico do Porto, e o arquiteto Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker e com ligação à Casa da Arquitetura, à qual doou o seu acervo.

Este órgão é ainda composto por Elisa Ferreira, antiga comissária europeia, e, pela Mota-Engil, Elisabete Saldanha e, em representação da Câmara do Porto , Jorge Sobrado, vereador da Cultura e Património.

O Conselho Fiscal será presidido por José Lemos e conta ainda com Paulo Moreira dos Santos, em representação da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo (APDL), e Mónica Monteiro, revisora oficial de contas.

A Assembleia Geral mantém a sua composição com Luísa Salgueiro, presidente da Câmara de Matosinhos, na presidência, Avelino Oliveira, presidente da Ordem dos Arquitetos, e Alberto Amorim Pereira, presidente da GAIURB (empresa municipal de Vila Nova de Gaia).

A reeleita presidente da Assembleia Geral, Luísa Salgueiro, considerou que este novo ciclo representa “uma renovação significativa” dos órgãos sociais, reunindo perfis com experiência e ligação à arquitetura.

Já Nuno Sampaio referiu que esta nova direção surge num momento em que a Casa da Arquitetura tem uma dimensão muito diferente da que tinha há nove anos, o que implica repensar estratégias e integrar novas valências.

“Ao mesmo tempo, há uma clara continuidade de visão, fundamental para garantir estabilidade e foco no longo prazo”, afirmou.

A Casa da Arquitetura — Centro Português de Arquitetura, criada em 2007, é uma associação sem fins lucrativos de caráter cultural vocacionada para a divulgação e afirmação da arquitetura a nível nacional e internacional.