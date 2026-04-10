Os acionistas da Metro do Porto reúnem-se em assembleia-geral (AG) no dia 30 de abril pelas 14h30, para aprovação de contas de 2025, disse esta sexta-feira fonte da empresa.

De acordo com documentos a que a Lusa teve esta sexta-feira acesso, na reunião do executivo municipal da Câmara do Porto de terça-feira será votada a designação do vereador com os pelouros da Mobilidade e Transportes, Economia e Empreendedorismo e Turismo e Internacionalização, Hugo Beirão Rodrigues, para representar o município na AG.

O acionista Estado detém a maioria do capital da Metro do Porto, direta ou indiretamente (através da CP — Comboios de Portugal), sendo o restante detido pela Área Metropolitana do Porto, os municípios abrangidos pelo sistema — Porto, Vila Nova de Gaia, Matosinhos, Vila do Conde, Póvoa de Varzim e Gondomar — e Sociedade de Transportes Coletivos do Porto.

Os órgãos sociais da Metro do Porto, cujo presidente é Emídio Gomes, foram eleitos em 29 de setembro e iniciaram funções a 1 de outubro.

Em 2025, a Metro do Porto contabilizou um novo recorde de validações, com 94.540.055, sendo 70 milhões provenientes de assinaturas mensais, um crescimento de 5,40% face aos 89.780,447 contabilizados em 2024, anunciou a empresa em janeiro.

À data, a Metro do Porto assinalou ainda que, “em praticamente todos os meses, pôde observar-se um aumento de validações face ao ano anterior, com destaque para março, maio e junho”.

Na análise centrada na afluência por percurso, o tronco comum (entre a Senhora da Hora e o Estádio do Dragão) concentrou a maioria das validações (47.115 milhões), destacou a empresa.

Em 2024, a Metro do Porto diminuiu os seus prejuízos em 70,3% para 13,4 milhões de euros.