A STCP Serviços, empresa da Câmara do Porto, acabou com a tarifa especial no valor do estacionamento para quem tivesse um título de viagem válido a partir do Terminal Intermodal de Campanhã (TIC), decisão esta sexta-feira contestada pela CDU.

“A partir do dia 1 de abril, o tarifário em vigor contempla como única tarifa especial o cartão pré-pago para estacionamento até 72 horas (seguidas), que tem o valor de 20 euros”, pode ler-se numa nota publicada no ‘site’ da STCP-Serviços, que gere o terminal.

Até agora, quem tivesse uma viagem de transporte comprada pagava para estacionar no parque de estacionamento do TIC, na Rua da Bonjóia, três euros por 24 horas, 5,50 euros até 48 horas e 10 euros até 72 horas.

A empresa justifica a alteração com a “elevada procura existente e a necessidade de assegurar o serviço de apoio ao Terminal, especialmente no sistema de rotação por períodos curtos”.

Em comunicado enviado esta sexta-feira, a CDU criticou a decisão, que diz representar “mais um agravamento de custos para quem utiliza transportes públicos de longa distância e mais um sinal do caminho errado seguido pela maioria municipal”.

“Com esta alteração, não estamos perante um mero ajuste técnico ou tarifário: estamos perante um aumento brutal de custos, que penaliza diretamente quem procura articular o uso do automóvel com o transporte público”, apontou.

O grupo municipal pediu que a autarquia esclareça por quem foi tomada a decisão de acabar com as tarifas bonificadas, com que fundamento foi tomada, qual o impacto que terá nos utentes do terminal e se o executivo entende “compatível com os objetivos de mobilidade pública e integrada um aumento desta dimensão”.

A CDU, que em março votou contra a alteração dos estatutos da STCP-Serviços para a tornar exclusiva da cidade do Porto, afirmou que esta situação prova os alertas que tem deixado para “o risco de matérias eminentemente políticas, como o regime tarifário, deixarem de passar pelos órgãos eleitos e passarem a ser definidas no quadro de uma entidade empresarial, com menor controlo democrático e menor transparência”.

A Lusa questionou a autarquia sobre a quantidade de vezes que os utilizadores do TIC usufruíram das tarifas especiais de estacionamento do terminal e se a decisão é permanente, e aguarda resposta.