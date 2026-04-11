A primeira jornada da fase final do Campeonato de andebol foi tão polémica que trouxe uma atenção renovada, mais intensa e muito específica à reta final da temporada. Este sábado, duas semanas depois de perder com o Sporting num clássico marcado pelo alegado cheiro tóxico que apareceu no balneário dos leões na Dragão Arena, o FC Porto recebia o Benfica e estava obrigado a responder para não perder ainda mais terreno para a liderança.

As contas era simples. Depois dessa primeira jornada, o Sporting ficou com 36 pontos no primeiro lugar do Campeonato, enquanto que o Benfica aproveitou a derrota do FC Porto para, ao vencer o Águas Santas, subir à segunda posição. Este sábado, na véspera de os leões receberem o mesmo Águas Santas, nem dragões nem encarnados tinham grande margem de erro para escorregar, perder pontos e abrir a porta a uma eventual fuga dos atuais bicampeões nacionais.

“Este é um dos jogos decisivos que pode dar-nos essas primeiras aspirações para conseguirmos o segundo lugar e depois ver o que acontece. Mas há que tentar ganhar ali. É sempre complicado ganhar na Dragão Arena, ainda para mais vamos lá com vários jogadores em falta. No entanto, temos atletas para competir e fazer um bom resultado. A chave contra o FC Porto esta época foi a nossa defesa, isso pode marcar a diferença. Se não perdermos bolas no ataque, porque eles marcam muitos golos em contra-ataque, e formos capazes de defender bem… Essa é a chave”, disse Jota González, treinador encarnado, lembrando que os dois clássicos anteriores entre as duas equipas terminaram empatados.

“Vamos acreditar até ao fim. Queremos ganhar todos os jogos que temos até ao final da época, a começar já por este clássico. Cometemos alguns erros que não nos permitiram ganhar ao Sporting, mas estamos focados na próxima jornada. Temos de ganhar todos os jogos que restam e é o que vamos fazer amanhã”, defendeu Antonio Martínez, ala espanhol dos dragões, na antevisão.

O FC Porto começou melhor e chegou a ter quatro golos de diferença, com o Benfica a demonstrar algumas dificuldades para manter a organização defensiva. Mais do que isso, porém, a diferença parecia estar nas balizas: Sebastian Abrahamsson ia realizando uma boa exibição do lado dos dragões, enquanto que Rangel da Rosa passava um mau bocado na baliza encarnada. Jota González percebeu o que todos estavam a perceber e tirou o guarda-redes brasileiro para lançar Gustavo Capdeville — e mudou o jogo.

O guarda-redes português entrou em campo quando o Benfica estava a perder por 14-10 e, a partir daí e até ao fim da primeira parte, o FC Porto marcou apenas mais três vezes, enquanto que os encarnados finalizaram em nove ocasiões. Alcançada a reviravolta mesmo nos instantes finais, o Benfica foi a vencer o FC Porto para o intervalo (17-19).

Mesmo em inferioridade numérica face à exclusão de Thorsteinn Gunnarsson, o FC Porto voltou do balneário muito melhor do que o Benfica e não demorou praticamente nada a empatar com dois golos de Vasco Costa. Os encarnados ainda reagiram à boa entrada do adversário, numa fase em que o jogo entrou em parada-resposta, mas os dragões acabaram por disparar no marcador: Vasco Costa estava a ter uma tarde particularmente feliz no capítulo ofensivo, Abrahamsson fez três defesas seguidas e a equipa de Magnus Andersson chegou aos sete golos de vantagem.

Jota Martínez inverteu a lógica da primeira parte e trocou Gustavo Capdeville por Rangel da Rosa na baliza, mas o impacto não foi o mesmo: os encarnados ainda esboçaram uma reação, mas os dragões souberam gerir a vantagem e já não permitiram grandes aventuras ao adversário. No fim, o FC Porto venceu o Benfica na Dragão Arena (42-32) com um dos resultados mais expressivos dos últimos anos e subiu ao segundo lugar da fase final do Campeonato de andebol, colocando-se a dois pontos da liderança do Sporting, que só defronta o Águas Santas este domingo.