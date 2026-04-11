A primeira jornada da fase final do Campeonato de andebol foi tão polémica que trouxe uma atenção renovada, mais intensa e muito específica à reta final da temporada. Este sábado, duas semanas depois de perder com o Sporting num clássico marcado pelo alegado cheiro tóxico que apareceu no balneário dos leões na Dragão Arena, o FC Porto recebia o Benfica e estava obrigado a responder para não perder ainda mais terreno para a liderança.
As contas era simples. Depois dessa primeira jornada, o Sporting ficou com 36 pontos no primeiro lugar do Campeonato, enquanto que o Benfica aproveitou a derrota do FC Porto para, ao vencer o Águas Santas, subir à segunda posição. Este sábado, na véspera de os leões receberem o mesmo Águas Santas, nem dragões nem encarnados tinham grande margem de erro para escorregar, perder pontos e abrir a porta a uma eventual fuga dos atuais bicampeões nacionais.
“Este é um dos jogos decisivos que pode dar-nos essas primeiras aspirações para conseguirmos o segundo lugar e depois ver o que acontece. Mas há que tentar ganhar ali. É sempre complicado ganhar na Dragão Arena, ainda para mais vamos lá com vários jogadores em falta. No entanto, temos atletas para competir e fazer um bom resultado. A chave contra o FC Porto esta época foi a nossa defesa, isso pode marcar a diferença. Se não perdermos bolas no ataque, porque eles marcam muitos golos em contra-ataque, e formos capazes de defender bem… Essa é a chave”, disse Jota González, treinador encarnado, lembrando que os dois clássicos anteriores entre as duas equipas terminaram empatados.
O cheiro a amoníaco, a delegada que também sentiu, uma alegada agressão no aquecimento: o que se passou no Dragão Arena
“Vamos acreditar até ao fim. Queremos ganhar todos os jogos que temos até ao final da época, a começar já por este clássico. Cometemos alguns erros que não nos permitiram ganhar ao Sporting, mas estamos focados na próxima jornada. Temos de ganhar todos os jogos que restam e é o que vamos fazer amanhã”, defendeu Antonio Martínez, ala espanhol dos dragões, na antevisão.
O FC Porto começou melhor e chegou a ter quatro golos de diferença, com o Benfica a demonstrar algumas dificuldades para manter a organização defensiva. Mais do que isso, porém, a diferença parecia estar nas balizas: Sebastian Abrahamsson ia realizando uma boa exibição do lado dos dragões, enquanto que Rangel da Rosa passava um mau bocado na baliza encarnada. Jota González percebeu o que todos estavam a perceber e tirou o guarda-redes brasileiro para lançar Gustavo Capdeville — e mudou o jogo.
O guarda-redes português entrou em campo quando o Benfica estava a perder por 14-10 e, a partir daí e até ao fim da primeira parte, o FC Porto marcou apenas mais três vezes, enquanto que os encarnados finalizaram em nove ocasiões. Alcançada a reviravolta mesmo nos instantes finais, o Benfica foi a vencer o FC Porto para o intervalo (17-19).
⏱️Intervalo
????♂️FC Porto 17-19 SL Benfica
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Mesmo em inferioridade numérica face à exclusão de Thorsteinn Gunnarsson, o FC Porto voltou do balneário muito melhor do que o Benfica e não demorou praticamente nada a empatar com dois golos de Vasco Costa. Os encarnados ainda reagiram à boa entrada do adversário, numa fase em que o jogo entrou em parada-resposta, mas os dragões acabaram por disparar no marcador: Vasco Costa estava a ter uma tarde particularmente feliz no capítulo ofensivo, Abrahamsson fez três defesas seguidas e a equipa de Magnus Andersson chegou aos sete golos de vantagem.
Jota Martínez inverteu a lógica da primeira parte e trocou Gustavo Capdeville por Rangel da Rosa na baliza, mas o impacto não foi o mesmo: os encarnados ainda esboçaram uma reação, mas os dragões souberam gerir a vantagem e já não permitiram grandes aventuras ao adversário. No fim, o FC Porto venceu o Benfica na Dragão Arena (42-32) com um dos resultados mais expressivos dos últimos anos e subiu ao segundo lugar da fase final do Campeonato de andebol, colocando-se a dois pontos da liderança do Sporting, que só defronta o Águas Santas este domingo.
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