A Inspeção-Geral das Atividades em Saúde (IGAS) abriu uma inspeção à médica de Benavente, no distrito de Santarém, por alegadamente receber verbas indevidas para viabilizar reformas por invalidez. A IGAS anunciou a inspeção esta sexta-feira, revelou a SIC Notícias.

A IGAS refere 22 casos suspeitos de trabalhadores da Carris que terão recorrido ao alegado esquema, que estão a ser analisados. Este organismo anunciou que vai identificar todos os médicos que fizeram relatórios e exames no âmbito destes processos. Também haverá iniciativa para apurar em que juntas médicas foram aprovados os pedidos de reforma por invalidez.

Estas suspeitas foram conhecidas através de uma investigação da SIC. A médica cobraria cerca de mil euros para viabilizar processos de reforma por invalidez. A médica terá permitido a reforma por invalidez de vários trabalhadores da Carris.

Esta quinta-feira, a Ordem dos Médicos (OM) abriu um inquérito à médica. “A Ordem dos Médicos condena qualquer atuação que instrumentalize o ato médico para fins alheios ao interesse dos doentes, ao rigor clínico e ao cumprimento da lei”, afirmou o bastonário da OM, em comunicado.