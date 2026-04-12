O Alverca somou este domingo o segundo triunfo seguido na I Liga portuguesa de futebol, ao operar a reviravolta na receção ao Casa Pia para vencer por 3-1, em jogo da 29.ª jornada.

João Marques adiantou os visitantes logo no primeiro minuto, quando estavam decorridos apenas 39 segundos, mas Figueiredo, aos 49, e Chiquinho, aos 63, deram a volta favorável aos ribatejanos, antes de Rhaldney fixar o resultado, aos 83.

O Alverca, que não vencia no seu reduto há quase três meses, segue em 10.º lugar, com 35 pontos, enquanto o Casa Pia, que tem um jogo em atraso, leva seis encontros consecutivos sem vitórias e mantém-se com 25 pontos, no 16.º e antepenúltimo posto, de acesso ao play-off de manutenção.