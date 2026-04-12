A alemã Marie-Louise Eta é a primeira mulher a treinar uma equipa das cinco principais ligas europeias, substituindo Steffan Baumgart no comando do Union Berlim até ao final desta época, anunciou neste domingo o clube da Liga germânica de futebol.
O Union Berlim, no qual alinha o defesa português Diogo Leite, informou que Baumgart vai ser substituído de forma interina por Eta nas cinco jornadas que faltam realizar-se até ao fim da temporada, após a derrota por 3-1 sofrida no sábado, no estádio do lanterna-vermelha Heidenheim, em jogo da 29.ª jornada.
A germânica, de 34 anos, torna-se a primeira mulher a assumir o cargo de treinadora principal de uma equipa das cinco principais ligas europeias, o denominado ‘big five’ (Alemanha, Espanha, França, Inglaterra e Itália).
“A permanência na Bundesliga ainda não está assegurada. Estou muito feliz por o clube me ter confiado esta difícil tarefa”, disse Eta, que encontra o Union Berlim no 11.º lugar, com oito vitórias, oito empates e 13 derrotas, sete pontos acima da ‘zona vermelha’ da classificação.
Eta, que orientava a equipa feminina de sub-19 e assumirá o comando da equipa principal na próxima temporada, já tinha sido treinadora-adjunta principal dos técnicos Marco Grote e do croata Nenad Bjelica, entre 2023 e 2024, tornando-se a primeira mulher a desempenhar essa função na Bundesliga.