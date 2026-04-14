"Rabo de Peixe" e a difícil arte de dizer adeus

Estou a olhar para este cursor a piscar há uma boa meia hora. Já escrevi e apaguei a primeira frase uma mão cheia de vezes. Não vou dizer que fiquei sem palavras, porque isso é uma impossibilidade categórica, como pode ser verificado pela extensão dos lençóis que compõem o meu portfólio nesta casa. Às vezes, olho para o contador de caracteres e penso “Susana, tu não sabes parar”. Talvez por isso esteja empática com Augusto Fraga e restante equipa, sobrepopulada de gente talentosa que admiro. Ainda assim, depois de ver a derradeira temporada de Rabo de Peixe, fica-me a sensação que faltaram travões e é pena. Tinham estacionado num lugar à sombra tão jeitoso e foram parar em sentido contrário, com uma roda em cima do passeio, em frente à sede da EMEL.

Onde é que ficámos em outubro passado? A última temporada acabou com uma promessa do protagonista: vingança. Eduardo (José Condessa), saído de fresco da prisão, traz um novo semblante e uma atitude a condizer: cara de mau, mandou para a reforma a lágrima que lhe escorreu face abaixo durante a maior parte da segunda temporada e exibe o sobrolho contraído de quem tem uma missão e não se vai desviar um milímetro até alcançar o seu objetivo. Quer dizer, primeiro vai juntar-se aos amigos, beber umas jolas, relembrar peripécias e dar abraços sentidos, enquanto toca o Stand By Me.

E com que estado de alma se encontram os “compagnon de route” de Eduardo? O Carlinhos (André Leitão) está agarrado à sobriedade com unhas e dentes, aceitou uma posição como músico num cruzeiro, mas está cheio de vontade de embalar a trouxa e zarpar, porque já percebeu que a sua função está reduzida a encher os silêncios entre o som das ondas, o tilintar do gelo dos cocktails de passageiros alcoolizados e um “Toca aquela!”. A Sílvia vestiu-se de mãe guerreira, porque, como é sabido, assim que cuspimos a placenta vamos de meninas a mulheres mais rápido que um Lamborghini dos 0 aos 100, o que permite aos meninos-homens fazer o desmame da teta da irresponsabilidade juvenil no seu tempo, porque, como também se sabe, a natureza sabe o que faz.

[o trailer da terceira temporada de “Rabo de Peixe”:]

O Rafa (Rodrigo Tomás) tornou-se o de pai de família, mas as calças da adultez estão-lhe compridas e passa o tempo a tropeçar nas bainhas, contrariado: “Eu sei que os gatos de casa vivem mais tempo. Mas o que é que tu preferias? Preferias ser um gato de casa, cortavam-te os colhões e comias ração o dia todo ou um gato de rua?”. Está visto que o Rafa não é apreciador de comida seca, pelo que foi o que mais se entusiasmou com a ideia de uma reunion para descobrir quem é que entalou este narco-bando dos 4, que causou a avalanche de esterco que levou o Eduardo para a prisão.

Sílvia (Helena Caldeira), como anteriormente referido, agora é mãe por isso não está para aí virada, porque tem mais que fazer do que andar a brincar à apanhada com indivíduos que potencialmente deixariam o seu filho órfão. No entanto, a maternidade trouxe-lhe um fleumático sentido de solidariedade que será impossível de ignorar, porque ela passa a temporada a repetir o mantra “Porque é que não ajudas as pessoas?”, “Temos que ajudar as pessoas”, “E se ajudássemos as pessoas?”.

E é desta forma que Eduardo, Carlinhos, Rafa e Sílvia ressuscitam a “Justiça da Noite”, uma espécie de milícia popular que, de facto, existiu nos Açores entre o séc. XVIII e o séc. XX, e tinha por missão defender os pobres e oprimidos dos poderosos e corruptos. Uma espécie de Avengers insulares, Power Rangers ilhéus, munidos de passa-montanhas coloridos, o que aparentemente é o bastante para proteger a identidade deste quarteto amplamente conhecido na ilha, que deixou um rasto de desastre e crime nas outras duas temporadas, está constantemente sobre vigilância não só por parte da polícia local, como dalguns reforços continentais, como é o caso da Inspetora Paula (Maria João Bastos). Que, a propósito, está há 3 anos à procura da filha que foi raptada na noite em que ela quase apanhou o colega corrupto Banha. Paula está naturalmente obcecada, o que a leva a tomar medidas menos ortodoxas que conduzem ao seu afastamento da polícia. Uma mulher quebrada, desesperada, obcecada pelo desaparecimento da filha Mariana…