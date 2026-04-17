A Escola Artística de Música do Conservatório Nacional vai regressar em setembro ao seu edifício histórico no Bairro Alto, em Lisboa, e iniciou uma campanha de donativos para adquirir um órgão positivo.

Bruno Cochat, assessor da direção da Escola, disse à agência Lusa que as atividades académicas regressam ao edifício na rua dos Caetanos, “no início do próximo ano letivo, em setembro”, depois de oito anos a funcionar em instalações provisórias na Escola Secundária Marquês de Pombal, na zona de Belém, também na capital.

Entretanto, a escola do Conservatório iniciou uma campanha de donativos que visa angariar 10.000 euros para adquirir um órgão positivo.

Segundo Cochat, a compra deste instrumento — “fundamental para a prática musical” neste estabelecimento letivo — não estava prevista pelo Ministério da Educação. O órgão positivo tem o valor de 30.000 euros, mas será parcialmente financiado pela própria escola.

“Iniciámos um projeto colaborativo, compondo um puzzle de 1.000 peças. Cada peça, no valor de 10 euros, representa um contributo para a concretização deste objetivo comum”, disse.

A escola adquiriu no ano passada, para a prática musical, um cravo, um clarinete baixo e um saxofone barítono.

O Conservatório Nacional encontra-se instalado no edifício da rua dos Caetanos desde meados do século XIX. O decreto da sua instalação data de 1837.

Pelas salas do Conservatório passaram, entre outros, os músicos e compositores Maria João Pires, Jorge Peixinho, Joly Braga Santos, Fernando Lopes-Grac¸a, Clotilde Rosa, António Victorino d’Almeida e Luís de Freitas Branco.