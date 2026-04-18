“Decorado” triunfa nos Quirino, prémios do cinema de animação ibero-americano

O novo filme de animação do galego Alberto Vázquez, Decorado, co-produção luso-espanhola que envolve a portuguesa Sardinha em Lata, de Nuno Beato, venceu esta sexta-feira o Prémio de Melhor Longa-Metragem dos Quirino, que distinguem o melhor da animação ibero-americana. Ainda inédito no circuito comercial português, embora já exibido em Lisboa, no âmbito da Monstra, Decorado junta assim outro prémio de prestígio internacional à vitória obtida, em Março, nos Goya.

O filme de Alberto Vázquez é uma fábula existencialista, história de um rato de meia-idade, chamado Arnold, a atravessar uma profunda crise. Enquanto o seu casamento se dissolve e a vida começa a perder o sentido após a morte misteriosa de um amigo, Arnold é assaltado pela suspeita de que o mundo à sua volta não é mais do que uma farsa gigantesca em que tudo é ilusão, artifício criado pela mega-corporação de uma sociedade distópica em que a felicidade não passa de mais um produto de consumo.

Decorado não foi o único filme de produção portuguesa a sair vitorioso. Também já premiado duplamente dentro de portas (na supra-citada edição da Monstra), Cão Sozinho, de Marta Reis Andrade, ficou com o Quirino de Melhor Curta. O filme foi produzido pelo Estúdio BAP, do Porto — responsável, em 2025, pelo êxito internacional de Percebes, de Alexandra Ramires e Laura Gonçalves — e estreou-se em Julho do ano passado no Curtas – Vila do Conde. Porque Hoje é Sábado, de Alice Eça Guimarães, produzido pela Animais AVPL e também revelado em primeira mão no Curtas, estava igualmente nomeado.