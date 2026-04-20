O Moreirense ascendeu esta segunda-feira ao sétimo lugar da I Liga portuguesa de futebol, ao receber e bater o Estoril Praia por 1-0, no encontro de encerramento da 30.ª jornada da prova.

O brasileiro Alanzinho apontou, aos 12 minutos, o tento dos anfitriões, que acabaram com uma série de sete jogos sem ganhar (três empates e quatro derrotas).

Na classificação, o Moreirense passou a contar 39 pontos, os mesmos do Vitória de Guimarães (oitavo) e agora mais dois do que o Estoril Praia, que somou o quarto desaire consecutivo e caiu de sétimo para nono.

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