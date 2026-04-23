João Barros, professor Catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, foi nomeado presidente do Conselho de Administração da Agência para a Investigação e Inovação (AI2). A administração do novo órgão central de financiamento científico vai entrar em funções no próximo dia 1 de maio para um mandato de cinco anos, renovável por uma vez, de acordo com uma informação enviada ao Observador pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação, remetendo para uma resolução aprovada pelo Conselho de Ministros esta quinta-feira.

Juntamente com João Barros, também foi nomeada a geógrafa Teresa Pinto Correia, para o cargo de vice-presidente com o pelouro da investigação e Maria Moura Oliveira, para o cargo de vice-presidente com o pelouro da inovação, bem como António Bob Santos e Luís Sarmento para os cargos de vogais executivos.

Segundo o Governo, “a equipa agora designada para liderar a AI2 reúne perfis de reconhecida competência, com experiência académica e profissional, visão estratégica e capacidade de execução”. O novo Presidente, que acumula as funções de Madalena Alves (presidente do conselho de administração da FCT) e António Grilo (presidente da ANI), é caracterizado como tendo um “perfil líder, com um percurso sólido na ligação entre investigação científica e inovação tecnológica, capaz de posicionar a Agência como um acelerador do potencial do ecossistema nacional de investigação e inovação”.

João Barros é professor catedrático da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto e doutorado em Engenharia Eletrotécnica e Tecnologias de Informação pela Universidade Técnica de Munique. Para além das distinções em Portugal, é também professor catedrático e diretor associado na Carnegie Mellon University – Africa e foi Diretor Nacional do Programa CMU-Portugal, entre 2009 e 2012.

Teresa Pinto Correia, doutorada em Ecologia da Paisagem pelo Instituto de Geografia, Universidade de Copenhaga e professora catedrática na Universidade de Évora, foi nomeada vice-presidente com o pelouro da investigação.

A vice-presidência para a área da inovação fica a cargo de Maria Moura Oliveira, diretora executiva de Negócios e vogal da Direção da UPTEC – Parque de Ciência e Tecnologia da Universidade do Porto.

António Bob Santos, que integrava até agora o Conselho Diretivo da FCT, e Luís Sarmento, fundador e diretor executivo da Inductiva Research Labs, serão os vogais executivos da nova agência.

Segundo o MECI, o Conselho de Administração da AI2 contará com um financiamento plurianual assente numa carta de missão e num contrato-programa para o período 2027-2031, estando em curso a discussão das prioridades nacionais de investigação e inovação.

“A partir dos contributos recolhidos, após consulta pública de toda a comunidade e da sociedade civil, o Governo irá identificar as áreas estratégicas de aposta nacional”, refere o MECI, adiantando que o contrato-programa será assinado no final do ano.