Realizadora e actriz, argumentista e produtora, a norte-americana Maggie Gyllenhaal é a escolhida para presidir ao júri da competição oficial da próxima da 83ª. Mostra de Veneza. Conhecida sobretudo enquanto intérprete, Gyllenhaal enveredou nos últimos anos por uma carreira na realização com A Filha Perdida, revelado no Lido, e A Noiva!, filme controverso que propôs, em Março passado, uma releitura feminista do mito de Frankenstein.
A actriz descoberta para a cinefilia pelo saudoso Donnie Darko foi indicada para o júri à direcção de Veneza pelo director-artístico do festival, Alberto Barbera, que sublinhou “um caminho artístico de incomum consistência, construído ao longo do tempo com inteligência e coragem. Capaz de interpretar personagens perturbadores e multifacetados, também se reinventou como autora.”
Agradecida, Gyllenhaal respondeu ao convite: “Veneza apoiou sempre vozes sinceras e singulares e sinto-me honrada por desempenhar um papel na continuação dessa tradição corajosa e necessária.” O Festival de Veneza vai decorrer entre 2 e 12 de Setembro.
O autor escreve segundo a antiga ortografia.