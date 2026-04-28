Um acidente que envolveu um veículo pesado de mercadorias levou hoje à noite ao corte da saída para Alverca na Autoestrada 1 (A1) no sentido Lisboa-Porto, adiantou fonte da concessionária e da GNR.

Fonte da GNR referiu à Lusa que o acidente envolveu um camião que embateu contra a estrutura da portagem naquela zona no distrito de Lisboa.

O acidente não causou feridos, mas estão a decorrer os trabalhos para a remoção do veículo e reparação da estrutura, estando ainda cortadas quanto saídas da portagem para esse efeito, referiu a mesma fonte, pelas 23h40.

A BCR – Brisa Concessão Rodoviária divulgou, num comunicado pelas 22h30, que a saída para Alverca, no sentido Lisboa-Porto, está fechada devido a um incidente.

“A alternativa para quem segue de Lisboa é sair da A1 em Vila Franca”, indicou ainda.