O ciclista equatoriano Richard Carapaz, vencedor em 2019, vai abdicar da Volta a Itália, depois de ter sido operado, para se concentrar na Volta a França, anunciou esta quarta-feira a EF Education-EasyPost.

“Richie está de volta à bicicleta e totalmente recuperado da operação para remover um quisto perineal, que realizou no Equador após a Volta à Catalunha. A ferida da operação demorou mais tempo a sarar do que o inicialmente previsto, o que atrasou o seu regresso aos treinos e impediu que competisse no Giro deste ano”, lê-se no comunicado da equipa norte-americana.

A EF Education-EasyPost refere que o campeão olímpico de fundo em Tóquio2020 está desapontado por falhar o Giro e que agora se vai concentrar em estar apto para competir “com os melhores” na Volta a França.

“Para mim, é um desapontamento total, porque o Giro é uma corrida pela qual sempre tive carinho […]. Sempre que vou ao Giro é um momento muito especial. Encontrar-me nessa situação é frustrante, porque pus muito desejo e tempo nisto, mas, no final, tenho de dar prioridade à minha saúde”, referiu.

O equatoriano, de 32 anos, foi terceiro na ‘Corsa Rosa’ em 2025, onde conquistou a última das suas 24 vitórias como profissional, na 11.ª etapa, procurando agora encontrar a melhor forma para a sua quarta presença no Tour, no qual tem como melhor prestação o terceiro lugar em 2021.

Carapaz é o terceiro candidato aos lugares cimeiros do Giro a anunciar a desistência esta semana, depois do português João Almeida (UAE Emirates), segundo na Vuelta de 2025 e terceiro na Volta à Itália em 2024, e do espanhol Mikel Landa (Soudal Quick-Step).