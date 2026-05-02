O FC Porto pode garantir este sábado, no Estádio do Dragão, o seu 31.º título de campeão, em jogo da 32.ª jornada da I Liga de futebol frente ao tranquilo e acessível Alverca, a partir das 20:30.

Os dragões, com mais sete pontos do que o Benfica, precisam de vencer o Alverca para garantirem o título, mas, em caso de desaire das águias em Vila Nova de Famalicão, pouco antes (18:00), até podem celebrar no sofá.

Já um cenário de empate do Benfica, no jogo a anteceder o encontro no Dragão, obriga o FC Porto a fazer, pelo menos, o mesmo resultado dos encarnados.

Com festa muito provável para o final da noite, o Benfica joga mais do que uma discussão de título praticamente impossível, uma vez que ainda luta pelo segundo lugar, que dá acesso à Champions, numa altura em que tem o Sporting a dois pontos, no terceiro lugar.

A equipa de José Mourinho, a única invicta na Liga (22 vitórias e nove empates) visita o Famalicão, quinto classificado, depois de o Sporting — que recebe na segunda-feira o Vitória de Guimarães — ter perdido sete pontos nos últimos três jogos.

A 32.ª jornada abre hoje com os olhos no título, mas, ao início da tarde, a partir das 15:30, entram em campo Nacional (14.º, 31 pontos), ainda sem estar totalmente a salvo e que recebe o já despromovido AVS, e o aflito Estrela da Amadora (15.º, 38), que visita o Moreirense (oitavo).

A equipa da Amadora estreará o treinador italiano Cristiano Bacci, oficializado esta semana, para tentar nestas últimas três jornadas deixar os tricolores na I Liga.

Antes de Benfica e FC Porto entrarem em campo, o Arouca (11.º), com a manutenção garantida, recebe o Santa Clara (13.º), com os açorianos também a fazerem ainda contas e quando estão a seis pontos, com nove por disputar, do lugar de play-off de manutenção, ocupado por Casa Pia.

Programa da 32.ª jornada:

Sábado, 2 mai:

Nacional – AVS, 15:30.

Moreirense – Estrela da Amadora, 15:30.

Arouca – Santa Clara, 15:30.

Famalicão – Benfica, 18:00.

FC Porto – Alverca, 20:30.

Domingo, 3 mai:

Casa Pia – Tondela, 15:30.

Sporting de Braga – Estoril Praia, 18:00.

Rio Ave – Gil Vicente, 20:30.

Segunda-feira, 4 mai:

Sporting – Vitória de Guimarães, 20:15.