O Nacional foi derrotado em casa frente ao AVS em jogo a contar para a 32ª jornada da I Liga de futebol, por 1-2, naquela que foi a primeira vitória do conjunto visitante fora da sua casa.

O golo de Filipe Soares, logo as 4 minutos, colocou a equipa da casa em vantagem, mas apenas para ver os visitantes virar o marcador com golos de Pedro Lima (22) e Guilherme Neiva (63).

Uma semana depois de empatar com o Sporting, mas já despromovido à II Liga, o AVS conseguiu assim a duas jornadas do fim a sua primeira vitória fora de casa, enquanto a equipa madeirense continua em busca de garantir a continuidade na principal divisão do futebol português.