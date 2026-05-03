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Tudo empatado, agora a 87: FC Porto volta a alcançar Benfica no número de títulos conquistados no futebol

Este artigo tem mais de 6 meses

Está renhido nem sempre foi assim. Dos anos 80 à viragem do século, FC Porto operou uma reviravolta consolidada por Villas-Boas em 2011. No próximo agosto, agora como presidente, pode chegar aos 88.

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Supertaça, em agosto, frente ao vencedor da Taça de Portugal, Sporting ou Torreense, poderá significar uma ultrapassagem dos dragões ao Benfica

JOSE COELHO/LUSA

Supertaça, em agosto, frente ao vencedor da Taça de Portugal, Sporting ou Torreense, poderá significar uma ultrapassagem dos dragões ao Benfica

JOSE COELHO/LUSA

E vão 87. A vitória do FC Porto diante do Alverca teve como pano de fundo a festa do título. Em boa verdade, a segunda dependia da primeira, mas o desfecho parecia inevitável. A Invicta pintou-se de azul e branco para comemorar a conquista. É mais um título, mas não é só “mais um”. O FC Porto acaba de empatar com Benfica em número de títulos conquistados: são agora 87 para cada lado.

Aos 30 Campeonatos anteriormente conquistados pelo FC Porto, juntou-se este sábado o 31.º. Na última década, os azuis e brancos têm encurtado distâncias para os rivais encarnados. Em 2016, as águias tinham 78 títulos. Mais quatro que os dragões, com 74. A distância ainda aumentou entre os dois, com o Benfica a alcançar os 83, enquanto o FC Porto acumulava 76. Agora, tudo voltou a ficar empatado.

A partir de 2018/2019, os dragões começaram a apertar a vantagem dos encarnados, até fazê-la desaparecer na época 2022/2023. O Benfica de Roger Schmidt superou o FC Porto de Sérgio Conceição por dois pontos e foi campeão nacional com 87 pontos. No entanto, os azuis e brancos abriram a temporada com a conquista de uma Supertaça e a meio conquistaram a sua primeira Taça da Liga. No fim da época bateram o Sp. Braga e conquistaram a sua 19.ª Taça de Portugal, estabelecendo o empate a 85 com as águias.

A história, no entanto, nem sempre foi tão renhida como é atualmente. Nos anos 80, o Benfica chegou a ter uma vantagem de 32 títulos que começou a ser consolidada desde os anos 40. Entre outros, nomes como Eusébio, José Águas, Mário Coluna ou António Simões estão nas fundações da larga vantagem. Desde essa altura até ao virar do século, os encarnados nunca tiveram uma vantagem menor do que a dezena de troféus.

A chegada de José Mourinho à Invicta acabou com essa margem. O atual treinador do Benfica conseguiu o triplete em 2002/2003, quando o FC Porto venceu a Taça UEFA. Além dos três títulos, os dragões abriram a temporada seguinte com uma Supertaça, ainda em 2003, ao vencer o União de Leiria por 1-0.

Mas a redução de distâncias começou algumas décadas antes e tem um grande responsável: Jorge Nuno Pinto da Costa. A 23 de abril de 1982, o presidente mais titulado do mundo foi eleito com 95% dos votos dos associados azuis e brancos. Sucedia a Américo de Sá. Foram preciso apenas cinco temporadas para os dragões conquistarem a principal competição de clubes da Europa, depois de baterem o Bayern por 2-1 em Viena, na época 1986/1987. Com Futre, Madjer, Juary e João Pinto, entre outros, comandados por Artur Jorge. Mais tarde, com José Mourinho, a segunda Liga dos Campeões: Deco, Carlos Alberto e Alenichev, capitaneados por Jorge Costa, marcaram os três golos do triunfo do FC Porto em Gelsenkirchen, frente ao finalista vencido Mónaco, na época 2003/2004.

Entre as duas Ligas dos Campeões conquistadas pelo FC Porto, a administração liderada por Pinto da Costa fez com que a diferença passasse dos 30 para os seis títulos e o empate estava ao virar da esquina. Foram precisos cerca de seis anos para o FC Porto igualar as contas. E foi com… André Villas-Boas que os dragões consolidaram a vantagem. O atual presidente do FC Porto, a partir do banco, conquistou em 2010/2011 o Campeonato e a Liga Europa, numa época que arrancou com uma Supertaça conquistada frente ao Benfica e que fechou com a Taça de Portugal.

Agora, André Villas-Boas, da tribuna presidencial, consegue o seu terceiro troféu como dirigente dos dragões (contabilizando a Taça de Portugal de 2024, quando Pinto da Costa perdera as eleições mas ainda liderava a SAD). É o terceiro, mas não é só mais um. À terceira foi de vez: o FC Porto é campeão nacional. Mas não acaba aqui. Já no arranque da próxima temporada, os azuis e brancos podem ultrapassar o Benfica. A Supertaça, frente ao vencedor da Taça de Portugal, Sporting ou Torreense, em agosto, poderá ser o 88.º título dos dragões e uma nova reviravolta na liderança no número de títulos conquistados.

Proponha uma correção, sugira uma pista: mccarvalho@observador.pt

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