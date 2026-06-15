O Festival Novo Cinema, Novos Realizadores começa no dia 20 em Espinho, com Yellow Letters, de Ilker Çatak, numa edição que defende a ideia de que “fazer cinema continua a ser um ato de resistência”.

Yellow Letters, do turco-alemão Ilker Çatak, prémio Urso de Ouro no Festival de Berlim, aborda a história de um casal de artistas perseguidos pelo Estado turco sem que percebam efetivamente as razões.

“Entre a vida íntima e a repressão institucional, o filme constrói um retrato tenso sobre a erosão da liberdade artística e o medo como instrumento de controlo”, escreve o festival FEST de Espinho em nota de imprensa.

No editorial de apresentação da 22.ª edição do FEST — Festival Novo Cinema, Novos Realizadores, a direção explica que quer contrariar a ideia de que o cinema é hoje “muitas vezes declarado um formato artístico em declínio”.

“Fazer cinema continua a ser um ato de resistência — talvez agora mais do que nunca — e mantém a sua vitalidade como ferramenta essencial para ler o nosso mundo em constante mudança. Este programa abraça esta era em toda a sua estranheza e complexidade, rejeitando a simplificação em favor de uma reflexão mais profunda”, sustentou.

Este ano, além das secções competitivas, destaca-se uma retrospetiva dedicada ao realizador polaco Andrzej Wajda (1926-2016), para assinalar o centenário do nascimento e celebrar uma obra que “marcou profundamente o cinema europeu do pós-guerra”.

“O FEST não poderia desperdiçar a oportunidade de revisitar algumas das suas obras mais corajosas, recordando-nos a todos quão essencial o cinema pode ser, independentemente dos desafios de cada época”, justificou o festival, citando os filmes A Generation, Man of Marble e Man of Iron.

Sendo também apresentado como uma “plataforma dinâmica para realizadores emergentes e profissionais da indústria”, o FEST terá este ano, entre os convidados, o designer luso-canadiano Luís Sequeira e diretor de fotografia dinamarquês Dan Laustsen, tendo ambos trabalhado com Guillermo del Toro.

As britânicas Katie Spencer e Sarah Greenwood, responsáveis pelo imaginário visual do filme “Barbie”, de Greta Gerwig, também foram convidadas para o festival português.

O encerramento do FEST, no dia 28, fica a cargo de Complaint Nº. 713317, a primeira longa-metragem do egípcio Yasser Shafiey.