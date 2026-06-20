Os alunos do ensino secundário do concelho do Porto terão entrada livre nas sessões do festival literário Babell, de 24 a 29 de junho, mediante levantamento de bilhete numa livraria aderente, anunciou este sábado a autarquia.

Segundo o município, que coproduz o festival com a Fundação Livraria Lello, “dispensa-se a compra prévia de um livro” aos estudantes do 10.º ao 12.º ano, que estão “em fase de enamoramento do livro”.

“A sua participação nas sessões do Babell será livre, mediante a apresentação do respetivo cartão de estudante numa livraria, que servirá para comprovar a frequência do ciclo de ensino secundário numa escola do Porto. Como moeda de troca, o estudante recebe uma senha” para uma sessão no festival, que deverá depois ser convertida em bilhete ‘online’, pode ler-se em comunicado.

A Câmara do Porto alerta que a participação está sujeita à lotação de cada espaço, com várias sessões já esgotadas na edição inaugural do evento, que vai decorrer na Praça Gomes Teixeira, no Coliseu do Porto e em vários outros locais, colocando sobretudo escritores de craveira internacional a conversar, incluindo dois galardoados com o Nobel da Literatura.

A programação conta, de resto, com eventos pensados em famílias e crianças, além de formações, exposições, intervenções de rua, poesia e cinema, para lá das conversas com escritores nacionais e internacionais.

No capítulo da educação, um colóquio dedicado a esse tema e à leitura vai decorrer, na manhã de 29 de junho, com a presença de atuais e antigos governantes, além da apresentação do programa municipal de promoção da literacia, intitulado Porto de Palavras.

A polaca Olga Tokarczuk, Prémio Nobel da Literatura em 2018, é um dos destaques do evento, a par do artista Cai Guo-Qiang, que assina um espetáculos artístico nos céus sob o rio Douro, além de outro Nobel da Literatura, este em 2025, László Krasznahorkai.

O húngaro, autor de “O Tango de Satanás” e “Herscht 07769”, junta-se ao britânico Salman Rushdie, Julian Barnes e Margaret Atwood entre os destaques, assim como Conceição Evaristo, Héctor Abad Faciolince, Javier Cercas e Byung-Chul Han, entre outros.

A lusofonia fica representada, adianta a organização, por nomes como Lídia Jorge, Gonçalo M. Tavares, Ana Paula Tavares, Valter Hugo Mãe, Conceição Evaristo, Milton Hatoum, João de Melo, Dulce Maria Cardoso, Djaimilia Pereira de Almeida e Bruno Vieira Amaral, entre outros.