A Força Aérea Portuguesa (FAP) realizou três missões consecutivas de resgate em navios, ao largo dos Açores, em menos de 24 horas, para assistência urgente a tripulantes que navegavam longe da costa, revelou este domingo a instituição, em comunicado.

Segundo a mesma fonte, a primeira destas três operações de busca e salvamento, teve início ao final do dia 19 de junho, quando um helicóptero EH-101 Merlin, da Esquadra 752, da Base Aérea N.º 4 (BA4), nas Lajes, efetuou o resgate de um tripulante de 26 anos de idade, que seguia a bordo do navio mercante “Sigma Triumph”, que se encontrava a cerca de 950 quilómetros da ilha Terceira, nos Açores. A distância entre o navio e os a Base das Lajes, obrigou a FAP a ativar, em simultâneo, uma outra aeronave, um C-295M, da Esquadra 502 — “Elefantes”, com o objetivo de garantir “maior segurança e capacidade de apoio à operação”.

Após a recuperação do tripulante, o helicóptero regressou à BA4, e doente foi posteriormente encaminhado para o Hospital de Santo Espírito, da Ilha Terceira.

Menos de 24 horas depois, às 13:55 deste sábado, a tripulação da Esquadra 752 voltou a ser chamada para um novo resgate, desta vez de um homem de 40 anos de idade, que seguia a bordo do navio mercante “Monte Brasil”.

Enquanto ainda estavam empenhado nessa segunda missão, o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento das Lajes (RCC Lajes) recebeu um novo pedido por parte do Centro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo de Ponta Delgada (MRCC Ponta Delgada) para realizar mais um salvamento. Após concluir com sucesso a segunda missão e transportar o paciente para o Hospital do Divino Espírito Santo, na ilha de São Miguel, a tripulação seguiu para a terceira missão, o resgate um tripulante de 27 anos de idade, que seguia a bordo do navio mercante “Kenya B”, a cerca de 420 quilómetros da costa.

A FAP acionou, de novo, a aeronave C-295M, da Esquadra 502, para assegurar o acompanhamento da operação e reforçar a segurança da missão, tendo o paciente sido recuperado e transportado pelo helicóptero EH-101 Merlin para a Ilha Terceira, onde recebeu assistência médica.

No conjunto das três missões, o helicóptero EH-101 Merlin somou cerca de nove horas e 30 minutos de voo, enquanto a aeronave C-295M, empenhada na primeira e terceira missão, realizou aproximadamente cinco horas de voo.