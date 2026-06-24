A exposição itinerante “Landscape Together – Fazer Comunidades Territoriais no Centro Interior” vai estar patente ao público, na Sertã, distrito de Castelo Branco, entre 29 de junho e 27 de julho.

A iniciativa integra o programa de exposições do projeto “Landscape Together”, financiado pelo Programa Europa Criativa da União Europeia, e apresenta os resultados do trabalho desenvolvido por estudantes do Mestrado Integrado em Arquitetura da Universidade de Coimbra (UC) nos anos letivos de 2023/2024 e 2024/2025.

“No caso da Sertã, os trabalhos apresentados resultam de uma reflexão ampla sobre o território de Pedrógão Pequeno, explorando estratégias de valorização dos recursos locais, reforço das comunidades e promoção de novas oportunidades de desenvolvimento territorial”, refere, em comunicado, a Câmara Municipal.

A mostra inclui painéis de síntese, publicações complementares, recursos audiovisuais e acesso às dissertações de mestrado que estiveram na origem das propostas apresentadas.

“Mais do que uma exposição de projetos, esta iniciativa pretende dar a conhecer processos de investigação, metodologias de trabalho e formas de cooperação entre universidade, autarquias e comunidades locais”.

O “Landscape Together” junta universidades, organizações culturais, artistas, autarquias e comunidades de diferentes países europeus para explorar novas formas de relação entre paisagem, cultura e desenvolvimento territorial.

A exposição reúne estratégias territoriais e propostas de arquitetura elaboradas para diferentes localidades do Centro Interior de Portugal, desenvolvidas no âmbito da linha de investigação “De volta ao rural ou como reforçar a coesão da cidade regional?”, coordenada pela UC e articulada com o projeto “Experimenta Paisagem”.

Após a abertura, na segunda-feira, 29 de junho, às 16h00, a exposição fica patente ao público na Sertã até dia 27 de julho, seguindo depois um percurso itinerante que passará ainda por Cunqueiros (concelho de Proença-a-Nova), Segura e Salvaterra do Extremo (Idanha-a-Nova), terminando na UC.

“A apresentação na Sertã reforça o objetivo central do projeto “Landscape Together”: promover novas formas de cooperação entre pessoas, comunidades e territórios, valorizando os recursos locais e estimulando a construção de futuros mais sustentáveis e inclusivos”.

O município da Sertã é um dos parceiros integrantes do projeto “Landscape Together”, que se seguiu ao “Cortiçada Art Fest”, projeto âncora do “Experimenta Paisagem” que, entre outras atividades, promoveu em 2020 a instalação de obras de arte na paisagem nos municípios, como é o caso do Véu na Sertã.