O 22.º Festival MED arranca esta quinta-feira na zona histórica de Loulé e, até domingo, leva aos vários palcos do recinto músicos de 30 países como Goran Bregovic, Seun Kuti, Natacha Atlas, Bonga ou Lura.
Goran Bregovic (Bósnia e Herzegovina), Seun Kuti com The Egypt 80 (Nigéria/França), Natacha Atlas (Egito/Bélgica), Bonga (Angola), Lura (Cabo Verde), Salif Keita (Mali) e Tiken Jah Fakoly (Costa do Marfim) são alguns dos artistas que compõem o cartaz.
O músico Sérgio Godinho, que deveria atuar pela primeira vez no Festival MED, cancelou o concerto devido a “um imprevisto físico inultrapassável” e será substituído no cartaz por Vitorino.
O festival recebe ainda as atuações de Los Van Van (Cuba), Calle Mambo (Chile), Arooj Aftab (Paquistão), Bohemian Betyars (Hungria), Tangomotan (França), Expresso Transatlântico (Portugal) e Fidju Kitxora (Portugal/Cabo Verde).
A programação incluirá um novo Ciclo de Conferências MED, “que convida personalidades ligadas ao mundo artístico e não só”, segundo a Câmara Municipal de Loulé, que organiza o festival.
Nesta edição, o recinto foi ampliado e surge um novo espaço, o MED Lounge. Além disso, é criada uma nova entrada no recinto, junto ao Largo de S. Francisco, mantendo-se as duas que já existiam.
Os passes de três dias (quinta-feira, sexta-feira e sábado) custam 40 euros e os bilhetes diários 15 euros. No domingo, o festival tem entrada gratuita, e as crianças com idade até aos 12 anos não pagam bilhete em nenhum dia.